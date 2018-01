PADRE NOSTRO Assemblea Cei | a fine anno nella Liturgia la nuova versione

'Mio fratello Kevin Spacey è peggio di nostro PADRE - che era nazista e violentatore' : L'immagine che il mondo ha dell'attore è destinata a rovinarsi ulteriormente dopo queste ultime dichiarazioni. "Papà, che era nazista e veniva chiamato La Creatura per i suoi comportamenti ...

Randy Fowler : "Mio fratello Kevin Spacey è peggio di nostro PADRE - che era nazista e violentatore" : "Kevin è peggio di nostro padre, che era nazista e violentatore": non ne ha dubbi Randy Fowler, il 62enne fratello maggiore dell'attore di House of Cards, che si è deciso a mettere nero su bianco i più inquietanti dettagli della loro infanzia nel libro A Moment In Time: Living In The Shadows. L'imprenditore americano, intervistato in esclusiva dal The Sun, ha raccontato dell'orrore in cui vivevano i due a causa del padre, ma ...

Cambia il PADRE Nostro : Verso la nuova formulazione del Padre Nostro . La nuova versione della preghiera più conosciuta sollecitata dallo stesso Papa perché, come ha detto durante il colloquio intervista con il cappellano ...

Il nuovo PADRE NOSTRO di papa Francesco : Sul Pater Noster, la più importante preghiera cristiana , si volta pagina. Sollecitati da papa Francesco , il miliardo e 300 milioni di cattolici sparsi in tutto il mondo, non reciteranno più, rivolgendosi a Dio Padre, i discutibili versi " non indurci in tentazione "- frutto di una traduzione piuttosto approssimativa delle storiche versioni dal greco e dal ...

SUICIDA 14ENNE VITTIMA DI BULLISMO/ Australia - PADRE di Ammy Dolly Everett : “venite a vedere il nostro dolore” : Si è SUICIDAta la 14ENNE star degli spot tv in Australia, VITTIMA di BULLISMO online: Ammy Dolly Everett, l'appello del padre ai bulli su Facebook “venite a vedere il dolore e lo strazio”(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Papa Francesco - cambiare il PADRE NOSTRO perché nessuno sia abbandonato alla tentazione : “Padre Nostro che sei nei cieli, restaci. E noi resteremo sulla terra che qualche volta è così attraente con i suoi misteri di New York e i suoi misteri di Parigi che ben valgono i misteri della Trinità”. Forse quella di Jacques Prévert rimane la parafrasi, non solo più celebre, ma anche più riuscita del Padre Nostro, la preghiera cristiana per eccellenza. Un testo tornato recentemente al centro dell’attenzione dopo che Papa Francesco ha ...

E il "PADRE Nostro" ora accende il dibattito : ...ck (50 anni teologo fondamentale a Vienna e membro del comitato di redazione della rivista internazionale Communio ) e la biblista Marlis Gielen di Salisburgo, che per la cronaca, aveva già ...

'Accudiremo mio PADRE con più forza - ora sentiamo lo Stato al nostro fianco'. Intervista a Sandra Gesualdi (di L. Matarese) : Oggi si è parlato di politica alta, quella che mette al centro le persone". Neanche oggi, però, sono mancate le voci contrarie.. "Sono rimasta basita dalle dichiarazioni di certi senatori, da alcune ...

"Accudiremo mio PADRE con più forza - ora sentiamo lo Stato al nostro fianco". Intervista a Sandra Gesualdi : "Ora continuerò, continueremo ad accudire mio padre come abbiamo fatto finora. Ma con più forza, quella forza che ci deriva dal sapere di avere lo Stato al nostro fianco". Sandra Gesualdi trattiene a stento le lacrime. La legge sul biotestamento è stata appena approvata in Senato e lei si dice "molto emozionata. Figlia di Michele Gesualdi, uno dei primi sei allievi di don Lorenzo Milani nella scuola di Barbiana, in seguito ...

Preghiera PADRE NOSTRO contiene una frase sbagliata che Papa Francesco vuole cambiare : ecco quale : Il Padre nostro, detto anche Preghiera del Signore (in latino Oratio Dominica), è senza dubbio la Preghiera più conosciuta tra quelle cristiane. Secondo quanto riportato nel Vangelo secondo Luca (11,1), la Preghiera fu insegnata da Gesù ai suoi discepoli quando, mentre egli si era ritirato in Preghiera, essi gli chiesero che insegnasse loro a pregare. Proprio come Giovanni Battista aveva insegnato ai suoi discepoli. Insieme all’Ave Maria, è la ...

Il Papa vuole cambiare il “PADRE nostro”? : Sembra di sì, e in Francia è già successo, perché dice che il passaggio "non ci indurre in tentazione" è una cattiva traduzione The post Il Papa vuole cambiare il “Padre nostro”? appeared first on Il Post.

Il Papa riceve i protagonisti del Programma 'PADRE nostro' di Tv2000 : Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, alcuni amici di don Marco Pozza, rappresentanti del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, anche non credenti, che ...

Anche Celentano interviene nel dibattito sul PADRE Nostro : 'Ha ragione il Papa quando dice che Dio non è un tentatore e che la frase tradotta dal Padre Nostro è sbagliata. Tant'è vero che se apriamo il Vangelo dell'ultima edizione a cura della Cei, noteremo ...