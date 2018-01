Padoan alla tavola rotonda con AIIB e Confindustria Focus investimenti in infrastrutture

Allarme Padoan : la flat tax metterebbe a rischio i conti pubblici : Non usa mezzi termini il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Il bersaglio è la flat tax, punto fermo del programma elettorale del centro-destra. Il numero uno di via XX Settembre ha forti dubbi sulla fattibilità di una simile ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps e la critica di Paglia alla candidatura di Padoan (oggi - 23 gennaio) : Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps resta sopra quota 3,9 euro. Giovanni Paglia critica la candidatura di Pier Carlo Padoan. Ultime notizie live di oggi 23 gennaio 2018(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:29:00 GMT)

Allarme Padoan : 'Troppi giovani lasciano l'Italia' : Allarme giovani nel mercato del lavoro. Il bilancio dell'andamento è caratterizzato da 'luci ed ombre' e in troppi decidono di andarsene. Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.

Gentiloni : 'Non e' tempo di cicale'. Da Padoan allarme giovani : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan all'inaugurazione dell'anno accademico alla Sapienza di Roma. Alla cerimonia presenti, tra gli altri, il ministro della Pa Marianna Madia, il ...

L'allarme di Padoan : "Troppi giovani lasciano l'Italia" : Il bilancio dell'andamento del mercato del lavoro è caratterizzato da "luci ed ombre". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan interviene parlando nell'Aula Magna della Sapienza di Roma. "La disoccupazione è calata ma risulta ancora troppo alta , intorno all'11%, il numero dei laureati sta crescendo ...

Elezioni - Renzi 'Voglio un premier dem' e arriva l ok di Padoan alla candidatura : Dal canto suo, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan pur senza entrare nel dettaglio ha ammesso di essere stato contattato e ha confermato la propria disponibilità a una candidatura. ...

Crac Etruria - la rabbia del Pd : 'Padoan troppo morbido davanti alla commissione' : Sei ore di audizione del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non bastano ad evitare l'ennesimo titolo sulla sottosegretaria Maria Elena Boschi. La commissione d'inchiesta sulle banche, che Matteo Renzi continua a difendere insieme ...

Alla fine Padoan difende Bankitalia (con ambiguità) (di B. Di Giovanni) : "La chiave della riconferma - ha detto - è stata la continuità istituzionale, in un contesto sia pur in fase di miglioramento dell'economia, dove l'andamento generale dell'Italia nei mercati globali ...

Alla fine Padoan difende Bankitalia (con ambiguità) : Alla fine Pier Carlo Padoan difende Bankitalia. Ma nel corso della lunga audizione (quasi 6 ore) in commissione banche, il ministro mostra diverse ambiguità sulla vigilanza. Prima dichiara che ci possono essere state "insufficienze", poi indica alcuni casi, come le banche venete, dove la vigilanza è stata "insoddisfacente", per chiarire in seguito: "Non mi sono lamentato dell'attività di Bankitalia". Insomma, per il ministro ...

Boschi - M5s incalza Padoan in commissione banche : “Io degli incontri del ministro ho appreso dalla stampa” : Dopo le prime tre ore di audizione, seguite da una breve pausa, l’audizione del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan in nella commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario, risponde alle domande dei parlamentari-commissari. Carlo Sibilia incalza più volte il titolare dell’Economia dei governi Renzi e Gentiloni, sugli incontri avuti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria ...

Banche - Padoan poi Visco e Ghizzoni. Dopo Boschi Commissione vira su Renzi. L’allarme di Palazzo Chigi e del Colle : Il ministro Padoan, poi Visco e Ghizzoni. La settimana che si apre, con quel trittico di audizioni, rischia di far deflagrare del tutto il clima politico intorno al tema Banche e di consacrare ad arena politica la stessa Commissione in Senato chiamata a far luce sui dissesti del credito. Con buona pace delle raccomandazioni ormai quotidiane del suo presidente, Pier Ferdinando Casini. Se l’audizione del ministro dell’Economia Padoan di lunedì ...

Padoan guarda il bicchiere mezzo pieno e dà il via libera alla riforma Juncker sul Fiscal compact : Quando la flessibilità fa la differenza. Al Tesoro piace la proposta di riforma dell'eurozona, messa a punto dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, perché il peggio è stato evitato. Se il Fiscal compact, con i suoi criteri rigidissimi su pareggio di bilancio, deficit e debito, fosse finito così come è nei Trattati, l'Italia avrebbe dovuto dire addio alla flessibilità, perno delle ...

Debito pubblico - la lettera di Padoan alla Commissione : ecco i dossier riservati sui derivati : Rendendo 'collaterale' il caso-Etruria per dirla con le parole di Renato Brunetta, la Commissione d'inchiesta sulle banche sposta il tiro sulla crisi del Debito pubblico e la mina dello spread per le ...

