Oscar 2018 | tutte le nomination della 90esima edizione

Casey Affleck /Assente agli Oscar 2018 : dopo le accuse di molestie un passo indietro lontano dai riflettori : Casey Affleck, Assente alla cerimonia degli Oscar del prossimo 4 marzo, dopo l'accusa di molestie sessuali, l'attore e regista ha deciso di mettersi da parte e evitare polemiche.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:18:00 GMT)

Oscar 2018 - Guadagnino : “Le nomination? Ci avevamo narcisisticamente sperato” : Luca Guadagnino ammette di essere rimasto sorpreso dalla notizia delle quattro nomination agli Oscar per il suo film “Chiamami col tuo nome“. “Ad un certo punto – spiega il regista, a Roma in compagnia degli attori protagonisti Timothée Chalamet e Armie Hammer – ci abbiamo pensato, un po’ narcisisticamente; ma un conto è pensarci e un altro è che accada davvero”. Guadagnino parla poi del suo prossimo ...

Oscar 2018 : Dove - come - quando vedere i film nominati - : ... Miglior fotografia, Miglior canzone Mary J Blige in 'Mudbound': è la prima volta che una stessa persona è candidata come attrice e per la miglior canzone BLADE RUNNER 2049 : in streaming Amazon ...

Oscar 2018/ Luca Guadagnino - "Chiamami col tuo nome" : polemiche per il film "troppo poco italiano"

Oscar 2018 : come le vorremmo vestite : Per loro dieci il red carpet degli Oscar – segnatevi in agenda la data: 4 marzo – avrà un sapore e regalerà un’emozione tutti particolari. Perché l’attenzione, quella sera, sarà tutta per loro: sono le attrici che si contenderanno la più ambita delle statutette, sia come protagoniste che come non protagoniste. LEGGI ANCHETutte le nomination agli Oscar 2018 Non importa quali altre dive e divine della settima arte ...

Oscar 2018 - Luca Guadagnino : “Sono felice. Qualcuno ha condiviso per me una foto sui social (io non so usarli) che racconta questa gioia…” : Non sarà un sequel classico ma potrebbe diventare “qualcosa alla Truffaut” perché “le vite di Elio ed Oliver forse ci possono insegnare a crescere”. Radiosi all’indomani dell’annuncio di quattro nomination ai prossimi Oscar, Luca Guadagnino e i protagonisti del suo Call Me By Your Name (Chiamami col tuo nome, nelle sale da giovedì), Arnie Hammer e Timothée Chalamet, sognano di continuare un’avventura già diventata leggenda e che – ...

LUCA GUADAGNINO/ Oscar 2018 : “L’impermanenza è la cosa più vera che c’è” : Call me by your name, il film di LUCA GUADAGNINO, si è aggiudicato quattro nomination per gli Oscar 2018, tra cui la candidatura come Miglior Film. Il regista siciliano felice e orgoglioso.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Oscar 2018 alla musica - nomination per Greenwood (Radiohead) e Mary J. Blige : ( Jonny Greenwood, foto Getty ) Riuscirà il mondo del rock, rappresentato da Greenwood (già presente ai Golden Globe, ma sconfitto) a spuntarla su quello della composizione colta da cui provengono ...

Cosa si può (già) prevedere degli Oscar 2018 a giudicare dalle nomination : Solo a guardare i film con più nomination agli Oscar 2018 è impossibile non notare che per la prima volta quelli che girano intorno a storie di donne sono di pari numero rispetto a quelli che raccontano storie di uomini. Addirittura quest’anno una donna è candidata come miglior regista (non capitava da quando lo fu Kathryn Bigelow per The Hurt Locker) e per la prima volta nei 90 anni di storia degli Oscar una donna è candidata al premio per la ...