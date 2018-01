Oprah Winfrey Vittima di Photoshop | la conduttrice ha tre mani | Reese Witherspoon tre

Oprah Winfrey allontana la candidatura alla Casa Bianca : «Non ho il DNA da presidente» : Oprah Winfrey candidata alle prossime elezioni presidenziali del 2020? È una voce che circola nei media americani da ormai un paio di mesi. Prima come semplice scherzo (con l’aggiunta di Tom Hanks come suo vicepresidente), poi via via come indiscrezione sempre più concreta. Fino all’ormai celebre discorso (da «sono convinta che la verità sia lo strumento più potente che possediamo» a «un nuovo giorno arriverà») pronunciato dalla ...

Oprah Winfrey dice che non le interessa candidarsi a presidente degli Stati Uniti : Ha detto che non ha «il DNA giusto», smentendo le voci circolate nelle ultime due settimane The post Oprah Winfrey dice che non le interessa candidarsi a presidente degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Oprah Winfrey candidata alla presidenza - il post critico di Seal in cui è ritratta con l’orco Weinstein : “Quando hai fatto parte del problema per decenni, ma all’improvviso tutti pensano che tu sia la soluzione”. Non ci ha pensato due volte il cantante Seal a criticare la quasi candidata alla presidenza Usa, Oprah Winfrey. È bastato un banalissimo meme, foto più frase ad effetto, a scatenare l’indignazione del musicista britannico. Due scatti in cui la Winfrey si fa baciare sulla guancia dal produttore orco Weinstein e un’altra dove gli ...

Il problema di Oprah Winfrey con le pseudoscienze : 2013, Oprah premiata da Obama con la medaglia presidenziale della libertà (foto: Win McNamee/Getty Images) Oprah Winfrey l’otto gennaio ha ritirato il Golden Globe alla carriera. Prima ancora di essere brava attrice Oprah (il cognome è superfluo) è conduttrice, imprenditrice e produttrice: una delle personalità più influenti dello star system americano, e come tale è praticamente un’istituzione. Quando ha concluso il suo evocativo ...

Oprah Winfrey tra politica - impegno - cinema e tv : Da un'infanzia vissuta in semi povertà a un patrimonio attuale stimato circa 3 miliardi di dollari, il passo non è stato nè breve nè facile, ma Oprah Winfrey , donna e per giunta afro-americana, a 63 ...

Anche Ivanka Trump loda «l’autorevole» discorso di Oprah Winfrey : I Golden Globe 2018 verranno ricordati soprattutto per il discorso di Oprah Winfrey, apprezzato da milioni di americani e non solo. E a loro, a quasi 24 ore dalla consegna dei premi, si è aggiunta Anche Ivanka Trump. La figlia del presidente americano, 36 anni, ha detto la sua via Twitter, condividendo le parole dell’attrice e conduttrice: «Ho appena sentito il discorso autorevole e stimolante di Oprah. Uniamoci, donne e uomini, per dire ...

Oprah Winfrey “si lancia” verso la Casa Bianca con un discorso sulla verità : Oprah Winfrey “si lancia” verso la Casa Bianca con un discorso sulla verità La conduttrice afroamericana ha ricevuto il premio alla carriera e ha fatto un toccante discorso a favore dei neri e delle donne. Per lei si ipotizza un futuro in corsa per la presidenza. Continua a leggere L'articolo Oprah Winfrey “si lancia” verso la Casa Bianca con un discorso sulla verità sembra essere il primo su NewsGo.

Oprah Winfrey - chi è la 'regina dei media' che tra due anni potrebbe sfidare Trump : ... conduttrice televisiva, attrice e filantropa, è considerata tra le donne più potenti al mondo, soprannominata 'la regina di tutti i media' e la più ricca persona afro-americana del pianeta. Oprah è ...

Oprah Winfrey prossimo presidente degli Stati Uniti? : Ma l'America sarebbe pronta ad accoglierla? La Winfrey sarebbe un presidente afro-americano come Obama, donna come la Clinton e famosa nel mondo dello spettacolo come Trump. Come reagirebbero gli ...