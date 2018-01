Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario venerdì 9 febbraio | programma | orari e

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario sabato 10 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : sabato 10 febbraio si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata davvero molto lunga sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreani con ben 5 titoli in palio in cinque sport differenti. Il primo podio arriverà dallo sci di fondo con la skiathlon femminile, poi a seguire gli imperdibili 1500m femminili nello short track con AriannA Fontana sugli scudi. All’oro di pranzo riflettori puntati sulla sprint di ...

Francesca Lollobrigida - la scheda e il palmares – Speed skating- Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida Data di nascita: 7 febbraio 1991 Luogo di nascita: Frascati Specialità: Speed skating palmares: oro nella mass start agli Europei 2018; 9 podi in Coppa del Mondo con 2 vittorie a Salt Lake City nel 2017 ed Heerenveen nel 2014, due volte quarta nei Mondiali su singole distanze (2016-2017) nella mass start ed 8 titoli nazionali. 9 volte campionessa del mondo nella pattinaggio a rotelle. Partecipazioni alle Olimpiadi: ...

Peter Fill - la scheda e il palmares – Sci alpino – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Peter Fill Data di nascita: 12 novembre 1982 Luogo di nascita: Bressanone (BZ) Specialità: Discesa, SuperG, Combinata palmares: 2 medaglie ai Mondiali (argento in superG 2009, bronzo in supercombinata 2011); 22 podi e 3 vittorie in Coppa del Mondo, 3 Coppe di specialità (discesa 2016, discesa 2017, combinata 2018) Partecipazioni alle Olimpiadi: 3 (Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014) Precedenti alle Olimpiadi: 19° in discesa, 13° in superG, ...

Francesco De Fabiani - la scheda e il palmares – Sci di fondo – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesco DE Fabiani Data di nascita: 21-04-1993 Luogo di nascita: Aosta (AO) Specialità: skiathlon, 15 km tl, 50 km tl palmares: 1 vittoria in CdM Lahti 2015 – 15 km tc Partecipazioni alle Olimpiadi: 1 (Sochi 2014) Precedenti alle Olimpiadi: 18° skiathlon 28° 15 km tc 23° 50 km tc Società/gruppo sportivo: CS Esercito Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: Top 10 in skiathlon, top 20 nella 15 km tl Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Martina Valcepina - la scheda e il palmares – Short Track – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Martina Valcepina Data di nascita: 4 Giugno 1992 Luogo di nascita: Sondalo Specialità: Short Track palmares: 1 medaglia olimpica (bronzo), 8 medaglie europee (3 ori, 2 argenti e 3 bronzi) Partecipazioni alle Olimpiadi: 2 (Vancouver 2010 e Sochi 2014) Precedenti alle Olimpiadi: 2010 Vancouver (Can) 6ª staff. 3000 m – 31ª 500 m 2014 Sochi (Rus) 3ª staff. 3000 m – 20ª 500 m – 23ª 1500 ...

Andrea Pilzer - la scheda e il palmares – Curling – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andrea Pilzer Data di nascita: 27/08/1991 Luogo di nascita: Trento Specialità: Curling Ruolo: alternate palmares: oro agli Europei giovanili di Copenaghen 2012 e Praga 2013 Partecipazioni alle Olimpiadi: nessuna Precedenti alle Olimpiadi: nessuno Società/gruppo sportivo: Curling Cembra Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: il suo compito sarà quello di tenersi sempre pronto e quando verrà chiamato sul ghiaccio per far riposare un compagno, dovrà ...

Thierry Chenal - la scheda e il palmares – Biathlon – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Thierry Chenal Data di nascita: 02/11/1992 Luogo di nascita: Aosta Specialità: Biathlon palmares: 2° posto in Coppa del Mondo staffetta maschile Oberhof 17/18 Partecipazioni alle Olimpiadi: Prima partecipazione Società/gruppo sportivo: CS Esercito Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: top 5 staffetta maschile

Olimpiadi Invernali - l'analisi di Paolo De Chiesa : 'Brignone - in gigante è la numero Uno' : In base a quanto emerso da questi mesi di Coppa del Mondo, chi potrebbe essere la sorpresa dei Giochi? "Nella velocità maschile attenzione all'austriaco Kriechmayr, se azzecca la giornata può battere ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d'oro vinte dall'Italia nel bob. Quando eravamo una potenza : GRENOBLE 1968: due gare e altrettante medaglie d'oro per una edizione dei Giochi Olimpici impareggiabile per il mondo del bob italiano. Nel bob a 2 per la coppia Eugenio Monti e Luciano De Paolis che ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nel bob. Quando eravamo una potenza… : Tra gli sport nei quali l’Italia deve assolutamente crescere a livello di Olimpiadi troviamo sicuramente il bob. Nelle ultime quattro edizioni dei Giochi, infatti, abbiamo conquistato appena una medaglia di bronzo (datata Torino 2006) per confermare come il settore non stia vivendo un momento troppo positivo della propria storia. Sono ben lontani la fine degli anni 90, con ottimi risultati tra Lillehammer 1994 e Nagano 1998 e, soprattutto, ...

169 atleti russi potranno gareggiare alle Olimpiadi Invernali - ma senza rappresentare ufficialmente il loro paese : 169 atleti russi hanno ricevuto il permesso di gareggiare alle prossime Olimpiadi invernali Pyeongchang, in Corea del Sud, ma lo faranno senza rappresentare il loro paese, la cui nazionale è stata esclusa dalle competizioni al termine di una grossa indagine The post 169 atleti russi potranno gareggiare alle Olimpiadi invernali, ma senza rappresentare ufficialmente il loro paese appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quali atleti della Russia sono stati esclusi? Grandi nomi tra i puniti : Tutto pronto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang che scatteranno nella località sudcoreana il prossimo 9 febbraio. La Russia ha annunciato oggi i nomi dei 169 atleti che saranno al via come “atleti olimpici della Russia” alla manifestazione a Cinque Cerchi. Saranno tantissimi però gli esclusi di lusso, a causa dello scandalo doping scoppiato nell’ultimo periodo. Andiamo a scoprire i nomi di tutti gli assenti. Anton ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ufficializzati i 169 convocati della Russia : Il comitato olimpico russo ha annunciato i 169 atleti che saranno al via delle Olimpiadi di PyeonChang 2018 come “atleti olimpici della Russia”. La selezione sarebbe dunque una delle più corpose presenti in terra sudcoreana, nonostante le tante polemiche dovute al caso doping di stato. Da ricordare che nell’elenco non saranno presenti nomi noti come Viktor Ahn, Aleksandr Tretiyakov e Aleksandr Legkov, tutti esclusi proprio per ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i plurimedagliati in gara in Corea. Marit Bjørgen la regina - Arianna Fontana miglior azzurra : Continua il conto alla rovescia per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Ma quali saranno gli atleti più medagliati tra quelli in gara in Corea? La regina assoluta sarà senza dubbio la fondista norvegese Marit Bjørgen, con un bottino di sei medaglie d’oro, tre d’argento ed una di bronzo, per un totale di dieci podi all’attivo. Già primatista tra le donne nella storia delle Olimpiadi ...