: Occhi puntati su Francesca Cipriani, a causa di un malore - ElisaDiGiacomo : Occhi puntati su Francesca Cipriani, a causa di un malore - MontItaly : RT @GIRLKIND_Italia: [TRANS] Piano di debutto delle Girlkind <3 Per favore, tenete gli occhi puntati su di noi :) - GIRLKIND_Italia : [TRANS] Piano di debutto delle Girlkind <3 Per favore, tenete gli occhi puntati su di noi :) - SimonaCroisette : RT @anhopelessopus: Nonostante avessero acceso le luci addirittura poco prima dei titoli di coda tutti in sala siamo rimasti con gli occhi… - anhopelessopus : Nonostante avessero acceso le luci addirittura poco prima dei titoli di coda tutti in sala siamo rimasti con gli oc… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) L’isola dei famosi è iniziata da soli 3 giorni, ma promette già spettacolo. Tante le cose accadute in soli tre giorni. Ci sono già due squadre: i migliori e i peggiori. Simpatie nascenti e addirittura i primi flirt, quello tra Francesco Monte ex tronista e Paola Di Benedetto, la bellissima Madre Natura di Ciao Darwin. Ma non solo, tra risate e primi screzi è accaduto un fatto che per un paio d’ore ha tenuto davvero tutti, col fiato sospeso., adi unha perso i sensi ed è così svenuta sull’Isola. Una situazione che ha destato non poche preoccupazioni per il pubblico da casa, ma soprattutto per chi si trovava là come naufrago. L’ex gieffina avrebbe perso i sensi, per via di un calo di zuccheri, ed è stata costretta ad abbandonare l’isola per un paio d’ore. Questa settimana, la sua squadra si è aggiudicato l’appellativo dei peggiori e dopo aver perso la ...