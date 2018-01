nuovo contratto Forze armate 

Marianna Madia annuncia il nuovo contratto per sicurezza e difesa : "125 euro in più ai militari e 132 alla polizia" : "Erano 9 anni che non si faceva un contratto, credo sia un risultato molto importante. Si tratta di aumenti a regime, non una tantum: si va da 125 euro circa al mese per le forze armate e 132 per la polizia". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.Madia ha aggiunto: "A questo si aggiungono gli arretrati che arriveranno non appena i tempi tecnici lo permetteranno: circa 556 euro per ...

Le forze dell'ordine arrestano il governo sul nuovo contratto : È scontro aperto tra i Cocer e i rappresentanti delle forze di polizia e il governo sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei comparti Sicurezza e Difesa. «Un vergognoso contentino pre elettorale che non possiamo accettare», spiegano gli addetti del settore schierati dalla parte di militari e agenti. Anche perché la Corte costituzionale si espresse nel 2015 sulla vicenda e in tre anni solo adesso, alle porte con le ...

Statali - Madia : «Via libera al pagamento degli arretrati e aumenti per nuovo contratto» : Via libera del governo al contratto per gli Statali. Nuove regole, dalla stretta sull'assenteismo allo stop ai premi a pioggia. Ma, soprattutto, soldi in busta paga, come non accadeva da quasi un...

