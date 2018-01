Non scaricate l' ultimo aggiornamento per iPhone e iPad iOS 11 2 5 è pieno di

: RT @aboutriki: Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai Sarà come perders… - xlouislaughs : RT @aboutriki: Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai Sarà come perders… - aboutnikii : RT @aboutriki: Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai Sarà come perders… - miry_brandi : RT @aboutriki: Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai Sarà come perders… - AlessiaAlibardi : RT @aboutriki: Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai Sarà come perders… - hlarriesweet : RT @aboutriki: Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai Sarà come perders… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Se lo "scandalo" dei dispositivi deliberatamente rallentati per risparmiare le batterie (la cosiddetta obsolescenza programmata) ha dato un colpo secco alla reputazione della Apple, per l'azienda di Cupertino c'è adesso una nuova grana da affrontare nel più breve tempo possibile. A poche ore dal rilascio del nuovo sistema operativo per(lo iOS 11.2.5), infatti, Twitter è stato invaso da cinguettii di utenti che lo hanno già provato, riscontrando però numerosi bug e malfunzionamenti vari. Tanto che c'è chi è arrivato a consigliare in maniera categorica: "Nonlo".Ad aver raccolto la lista completa di tutti gli errori del sistema è stato Gordon Kelly, collaboratore di Forbes, specificando che lo iOS 11.2.5 presenta una serie di bug diffusi e casuali come non aveva mai avuto modo di registrare prima d'ora in un ...