«Non mi faccio visitare da un negro» | paziente esce dall' ambulatorio | la risposta del

"Non mi faccio visitare da un negro". E il medico di Cantù gli risponde : "Grazie. Ho un quarto d'ora per bere un caffè" : "Non mi faccio visitare da un negro" ha detto una paziente che si era presentata nell'ambulatorio della guardia medica di Cantù, trovandosi di fronte al dottor Andi Nganso, 30 anni, nato in Camerun e da 12 anni in Italia. "Ti ringrazio. Ho un quarto d'ora per bere un caffè", ha postato ironicamente su Facebook il medico, come riportano oggi alcuni quotidiani."Sono medico da due anni e capita di rendermi conto che i pazienti sono ...

Vaccini : Burioni - Non mi candido - faccio già politica : ... o che chi racconta la bugia del legame tra questo vaccino e l'autismo non dovrebbe avere spazio nei programmi televisivi e sui giornali non sto parlando più di scienza: parlo di politica". "Spero di ...

