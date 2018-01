' Non mi ama' | Barbara D' Urso parla di Romina Power e dice una frase spiazzante

Amazon Non è il mostro dipinto dai piccoli commercianti - per adesso - : Mentre in alcuni paesi del mondo come Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, UK e USA la percentuale incisiva delle vendite online è pari al 15%-20%, in Italia non supera il 5,7% quindi una cifra ...

'Non sono l'amante di tuo marito' - nel bar scatta la rissa tra donne a colpi di bottiglia : rissa in un bar tra due donne , la titolare di 38 anni e la presunta amante di suo marito di 31. E' successo a Dueville (Vicenza), dove la trentunenne si era recata nel bar per mettere le cose in ...

È di Amazon la colpa della chiusura dei negozi? Non ancora (lo dicono i dati) : Mauro Coppola è uno di quei tanti commercianti che alla fine di ogni mese si ritrova con sempre maggiore difficoltà a far quadrare i conti. Con attenzione verso il cliente e professionalità era ...

VALENTINO ROSSI/ "Rinnovo con la Yamaha? Se ha voglia di continuare con me - Non c'è bisogno di aspettare" : VALENTINO ROSSI, il Dottore alla presentazione della nuova Yamaha M1: quest’anno farò più attenzione alla sicurezza. Ha parlato il numero 46 della casa giapponese(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Vitalie Damascan al Torino - Non chiamatelo vice Belotti : Il 19enne Vitalie Damascan, neo acquisto del Torino, è stato fin da subito etichettato come vice Belotti, l’elemento ideale per rimpolpare una rosa che non ha mai preso in considerazione il fatto di dover fare a meno del bomber italiano, salvo poi ricredersi nella stagione in corso, a causa dei continui acciacchi fisici del Gallo ed una condizione che non è mai stata ottimale per tutta la prima parte di stagione. In posizione centrale ...

Oscar 2018/ Luca Guadagnino - “Chiamami con il tuo nome” : Barbara Alberti - “Non è un uomo ma un’enciclopedia” : Attori e reagisti commentano le nomination agli Oscar 2018, che si terranno a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Le parole di Greta Gerwig, Meryl Streep e Jordan Peele.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:22:00 GMT)

La7 - Lilli Gruber richiama Toninelli (M5s) : 'Non sia scortese - qui comando io' : Non ha esitato Lilli Gruber a riportare l'ordine in studio. Durante la trasmissione Otto e mezzo in onda su La7, la giornalista richiama...

Razzi si sfoga : 'Ho riunito le Coree - la gente mi acclama. Ma Non vogliono ricandidarmi' : Della non ricandidatura 'nessuno mi ha detto nulla. Ci vorrebbe un pò di educazione. Ho lavorato per il bene del partito, per il bene degli italiani. E non ho fatto uno sbaglio. Ho rappresentato come ...

34mila euro per sbocciare lo champagne : se amate i super ricchi Non perdetevi il gran finale : Sembra tutto perfetto: una bottiglia di champagne di quelle da grandi occasioni, discoteca esclusiva di Ibiza e euforia da festeggiamento speciale. Un incidente sul finale però rovina tutto e così il video del disastro (parecchio doloroso per le tasche visto che la bottiglia vale oltre 30mila euro) diventa virale L'articolo 34mila euro per sbocciare lo champagne: se amate i super ricchi non perdetevi il gran finale proviene ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2018 – Federica BrigNone : “Non ero al 100% - ho dato tutto : felice del podio”. Marta Bassino : “Un pizzico di amaro” : Ottima Italia nel Gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Federica Brignone ha concluso con un eccellente terzo posto, subito davanti a Marta Bassino. Top ten anche per Irene Curtoni. Di seguito le parole delle azzurre rilasciate alla Fisi: Federica Brignone: “Questa pista è difficile ed è bellissima, dovremmo fare tutte le gare così. Io ho dato tutto e sono veramente contenta. Da questa mattina ho ...

Amazon Go è un supermercato dove fai la spesa e Non passi alla cassa. Apre oggi : Nel market del futuro non ci sono file o cassieri, e il cliente può riempire il proprio cestello e andarsene senza doversi preoccupare del pagamento, al quale pensa l’intelligenza artificiale incaricata di gestire il negozio. Il market del futuro Apre oggi a Seattle e si chiama Amazon Go, ultima scommessa dell’azienda leader nel campo dell’e-commerce. In realtà il progetto è vecchio di un anno, quando ...

Pallamano : Albarda Opicina incomincia il 2018 con uno stop a BressaNone : L' Alabarda Onoranze Funebri Opicina incomincia il proprio girone di ritorno con una battuta d'arresto , non riuscendo nell'impresa di strappare punti sul campo dell'ostico Brixen, terza forza del ...

Papa Francesco/ “Non photoshoppate il cuore e la realtà : Non siete soli perché Dio vi ha amati per primo” : Papa Francesco all'Angelus in Perù: "non photoshoppate il vostro cuore e la realtà, Dio vi ama lo stesso non perché siete perfetti ma perché siete figli. Lui ci ama tutti per primo"(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:24:00 GMT)