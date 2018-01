Non è detto | Laura Pausini | Testo | Audio | MP3

La spiaggia nera di Maratea nel video del nuovo singolo di Laura Pausini : testo di Non è detto : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente del pubblico. Non è detto anticipa l'attesissima uscita del disco, Fatti sentire, che raggiungerà il mercato dal 16 marzo 2018. Con Non è detto, l'artista di Solarolo ha portato avanti il tema dell'amore, caro a molte delle sue opere, che torna a essere il grande protagonista di un brano destinato a entrare nel cuore dei suoi numerosi fan. Per incorniciare il grande ritorno in musica, Laura ...

Emma Marrone : "Se fossi lesbica l?avrei già detto - Non me ne frega niente. Flirt inventati dal mio promoter alla De Filippi" : MILANO ? ?Non me ne frega niente. Se fossi lesbica, l?avrei già detto?. -3 #esserequi Un post condiviso da Emma Marrone...

'Non è detto' di Laura Pausini in anteprima su Rai 1 - Super Guida TV : ...'Fatti Sentire' Laura Pausini ritorna su Rai 1 per presentare il videoclip di ' Non è detto ' il nuovo singolo in uscita da venerdì 26 gennaio in digital download e su tutte le piattaforme streaming. ...

“Non è detto” di Laura Pausini in anteprima su Rai 1 : anteprima speciale su Raiuno di “Non è detto”, il nuovo singolo e video di Laura Pausini che anticipa il prossimo album di inediti “Fatti Sentire” Laura Pausini ritorna su Rai 1 per presentare il videoclip di “Non è detto” il nuovo singolo in uscita da venerdì 26 gennaio in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Non è detto, nuovo singolo e video di Laura Pausini Giovedì 25 gennaio 2018 alle ore ...

La Russia Non ha bisogno di entrare in coalizione con l'Iran - ha detto l'esperto - : Teheran nella regione ha i propri interessi, e nonostante sia un partner importante di Mosca, non sempre gli interessi coincidono, ha detto mercoledì a Ria Novosti l'esperto militare, redattore capo ...

Laura Pausini - “Non è detto” / Dopo il singolo arriva l'album "Fatti Sentire" - attesa per il tour mondiale : Laura Pausini ha concesso un'intervista a Vanity Fair parlando del suo difficile esordio, nel quale non si sentiva padrona del suo destino. Poi però qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:09:00 GMT)

Laura Pausini parla di sorprese ed evoluzioni con 'Non è detto' : La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al Circo Massimo, che precedono la partenza di un grande tour mondiale a partire dall'...

'Non è detto' nuovo singolo di Laura Pausini - disco il 16 marzo : Milano, 24 gen. (askanews) 'Non è detto' è il nuovo singolo di Laura Pausini in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da venerdì 26 gennaio. Il brano anticipa il prossimo disco di inediti 'Fatti sentire' (Atlantic/Warner Music) disponibile dal prossimo 16 marzo. Scritto da Laura con Niccolò Agliardi, ...

Laura Pausini - “Non è detto” / Dopo il singolo scritto arriva l'album "Fatti Sentire" - grande gioia tra i fans : Laura Pausini ha concesso un'intervista a Vanity Fair parlando del suo difficile esordio, nel quale non si sentiva padrona del suo destino. Poi però qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:28:00 GMT)

Laura Pausini parla di sorprese e evoluzioni con 'Non è detto' : La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al Circo Massimo, che precedono la partenza di un grande tour mondiale a partire dall'...

Laura Pausini : Non è detto - dal 26 gennaio il nuovo singolo e video : Non è detto è il nuovo singolo di Laura Pausini in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da venerdì 26 gennaio. Il brano anticipa il prossimo disco di inediti Fatti sentire , disponibile dal prossimo 16 marzo. Scritto con Niccolò Agliardi, Gianluigi Fazio e Edwyn Roberts, Non è ...

Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Laura Pausini : Non è detto anticipa Fatti sentire : La data d'uscita del nuovo album di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista tornerà sul mercato discografico il 26 gennaio, con l'uscita di Non è detto, mentre il disco è atteso per il 16 marzo 2018. Nello stesso giorno, sarà rilasciata anche la versione spagnola del nuovo lavoro, come lasciato intendere dai numerosi spoiler delle ultime settimane. La nuova era discografica di Laura Pausini sarà anticipata dal singolo Non è detto, ...

Belen Rodriguez / Foto - in moto con Andrea IanNone : "Ha detto che voleva fare un giro..." : Belen Rodriguez guiderà il Grande Fratello Nip? Fino a qualche settimana fa sembrava lei la favorita per la conduzione del reality show ma ora qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 08:45:00 GMT)

San Benedetto - incinta le si rompono le acque. Ma ma l'ambulanza Non può passare : San Benedetto del Tronto (Ascoli), 23 gennaio 2018 - Le si rompono le acque mentre è a casa, ma non c'è nessuno che possa accompagnarla in macchina all'ospedale. Così la madre di Giorgia, una ragazza ...