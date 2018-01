Nintendo | Mario e la lotta alla pirateria con un rullo compressore in una serie di

Nintendo Direct : Dark Souls Remastered - Donkey Kong Country : Tropical Freeze e Mario Tennis Aces in arrivo su Nintendo Switch : Nintendo ha pubblicato oggi un nuovo Nintendo Direct Mini che ha annunciato una selezione di titoli di prime e di terze parti in arrivo su Nintendo Switch a inizio 2018. Dopo un periodo festivo di grande successo, i possessori di Nintendo Switch godranno di una grande varietà di contenuti e nuovi giochi nei prossimi mesi, tra cui Dark Souls : Remastered , Donkey Kong Country : Tropical Freeze , Mario Tennis Aces e Kirby Star Allies e una nuova ...

Dark Souls : Remastered - Donkey Kong Country : Tropical Freeze e Mario Tennis Aces in arrivo su Nintendo Switch : Nintendo ha pubblicato oggi un nuovo Nintendo Direct Mini che ha annunciato una selezione di titoli di prime e di terze parti in arrivo su Nintendo Switch a inizio 2018. Dopo un periodo festivo di grande successo, i possessori di Nintendo Switch godranno di una grande varietà di contenuti e nuovi giochi nei prossimi mesi, tra cui Dark Souls : Remastered , Donkey Kong Country : Tropical Freeze , Mario Tennis Aces e Kirby Star Allies e una nuova ...

Nintendo parla del film su Mario : Quanto si potrebbe prestare il franchise di Mario ad un film?Probabilmente lo scopriremo tra qualche anno. Come riporta Segmantnext infatti, secondo il presidente di Nintendo Tatsumi Kimishima, se tutto funzionerà come stimato il film dovrebbe uscire entro il 2020.Sembra proprio che Nintendo sia in contatto con Illumination Entertainment, lo studio dietro a Cattivissimo me e ai Minion per la realizzazione della pellicola su Mario.Read ...