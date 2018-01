New York | arte di strada e molestie | Harvey Weinstein «decapitato»

Il sindaco di New York si rifiuta di incontrare Trump : «Da lui politiche razziste» : Il primo cittadino ha disertato il vertice alla Casa Bianca. Il disappunto dopo il rifiuto del presidente Usa di continuare a tutelare i cosiddetti Dreamers, i figli di immigrati irregolari che rischiano l’espulsione

New York : sell-off per Mallinckrodt : In forte ribasso Mallinckrodt , che mostra un disastroso -2,06%. La tendenza ad una settimana di Mallinckrodt è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Crisi degli oppiacei - New York fa causa alle case farmaceutiche - : La città chiede danni per 500 milioni di dollari, la denuncia presentata alla Corte suprema dello Stato. Lo ha annunciato il sindaco Bill De Blasio, che spiega: "Negli ultimi anni morti per overdose ...

Restrizioni alle scuole religiose/ A New York alcuni istituti privati rischiano la chiusura - ecco perchè : Nello stato di New York si stanno preparando delle Restrizioni per quanto riguarda gli istituti di educazione religiosi e privati che potranno essere chiusi dai locali distretti scolastici(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Bethesda : Todd Howard riceverà il premio Legend Award ai New York Videogame Awards : Todd Howard, dei Bethesda Game Studios, è stato selezionato dal New York Videogames Critics Circle per ricevere il premio Andrew Yoon Legend Award per i risultati conseguiti come direttore e produttore esecutivo delle serie Elder Scrolls e Fallout.Oggi 24 gennaio, durante la settima edizione dei New York Game Awards presso l'Abrons Playhouse, Howard si unirà ad altri prestigiosi vincitori del Legend Award quali lo sviluppatore di Ultima, Richard ...

Nba - Curry (32) mvp con i New York Knicks. Super Kuzma : i Lakers stendono i Celtics : Stephen Curry domina con 32 punti e regala il successo ai suoi Warriors contro i Knicks, resi ancor più vulnerabili dall'essenza di Porzingis (infortunio alla caviglia). Un Super Kuzma (28 punti) ...

New York-Londra - record Norwegian. E da Italia sconti e inediti voli low cost : record di velocità e tempo per il Londra-New York, boing di Norwegian Airlines. Lo stesso che parte da Milano, con 4 collegamenti ogni settimana : martedì, mercoledì, giovedì e sabato a bordo di un ...

A New York corre Technipfmc : Brillante rialzo per Technipfmc , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,71%. La tendenza ad una settimana di Technipfmc è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale ...

New York : in forte denaro Interpublic : Prepotente rialzo per Interpublic , che mostra una salita bruciante del 2,69% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Interpublic rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

New York : senza freni Range Resources : Seduta decisamente positiva per Range Resources , che tratta in rialzo del 2,61%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

New York : in forte denaro Firstenergy : Effervescente Firstenergy , che scambia con una performance decisamente positiva del 10,05%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Firstenergy mantiene ...

Nba - Lakers a valanga sui New York Knicks. Brooklyn beffa Detroit : Il buzzer-beater di Dinwiddie stende i Pistons. Clarkson (29 punti e 10 assist) e Randle sono troppo per i Knicks, che perdono e continuano ad allontanarsi dalla zona play-off. Jordan Clarkson, 29 ...

