Netflix non funziona - 'panico' in Rete : il servizio tv streaming fuoriuso in diversi Paesi : Netflix, il servizio tv in streaming, è andato fuoriuso stasera in diversi Paesi, fra cui l'Italia. Immediatamente centinaia di utenti, 'orfani' del servizio, si sono riversati sui social network, e l'hashtag #Netflixdown è ...

Netflix non funziona in diverse parti del mondo - Italia compresa : Netflix, il popolare servizio di streaming di film e serie tv, non sta funzionando in diverse parti del mondo, Italia compresa. Moltissimi utenti stanno segnalando problemi sia con il sito che le app di Netflix per Android e iOS. Netflix The post Netflix non funziona in diverse parti del mondo, Italia compresa appeared first on Il Post.

5 documentari musicali che trovate su Netflix e 3 che (ancora) non ci sono : Volete qualche consiglio musicale per le vostre seratine sul divano? Netflix and chill? Eccoci qua: Gaga: Five Foot Two Il dietro le quinte, non proprio tutto rosa e fiori, della vita di una popstar nelle settimane immediatamente precedenti l’appuntamento più importante della sua carriera (la partecipazione all’Half Time Show del Superbowl) Chasing Trane: The John Coltrane Documentary La vita, la storia, l’epopea musicale di ...

Bright : i dirigenti di Netflix sulle recensioni negative : 'Non ci preoccupano perché il pubblico ha gradito' : Il colosso dello streaming ha dato il via libera a un sequel con Will Smith e Joel Edgerton, mentre David Ayer tornerà a sedersi in cabina di regia. Mancherà all'appello questa volta Max Landis , lo ...

Netflix a 1 euro su Instagram : non solo bufala ma tentativo di phishing - come evitarlo : Netflix a 1 euro al mese potrebbe essere il sogno di qualsiasi amante di serie TV, film e intrattenimento video. In questi giorni, sul social network Instagram, sta circolando quella che sembrerebbe la pubblicità ufficiale della piattaforma che propone i suoi servizi di streaming ad un costo quasi ridicolo. Tanto ridicolo da dover far accendere subito il campanello di allarme della bufala e pure quello del tentativo di phishing da cui stare bene ...

Netflix Su Nintendo Switch Per Adesso NON Arriverà : Brutte notizie per i possessori di Nintendo Switch: al momento non ci sono piani per portare l’app di Netflix sulla console App Netflix Per Nintendo Switch Brutte notizie arrivano per tutti i possessori della console Nintendo Switch. Anche se da tempo si parla del possibile arrivo dell’app ufficiale di Netflix su Nintendo Switch (e vari rumor indicavano la disponibilità presunta dell’applicazione […]

Non aspettatevi Netflix su Nintendo Switch molto presto : Esistono già diversi servizi di streaming su Switch come Hulu negli Stati Uniti e NicoNico in Giappone. Eppure, il più importante di questi, Netflix, non è ancora arrivato. Un utente ha così chiesto direttamente a Netflix qualche ...

Nintendo Switch : al momento non ci sono piani per portare l'app di Netflix sulla console : Risalendo al mese di ottobre del 2017 in rete circolarono alcuni rumor che parlavano di un possibile arrivo dell'app di Netflix su Nintendo Switch, tuttavia, se siete tra i possessori della console della Grande N in attesa dell'applicazione, dovrete avere ancora pazienza.Infatti, sembra che al momento non ci siano piani per portare la celebre applicazione di streaming di serie TV e film su Nintendo Switch. La conferma arriva direttamente dal ...

Non c’è bisogno di presentazioni : David Letterman debutta su Netflix con Obama – Video : Obama, Letterman Con quella barba bianca che s’è fatto crescere sembra Charles Darwin. E invece è sempre lui: David Letterman. Dopo essersi congedato dal pubblico della CBS per andare in pensione, il popolare conduttore statunitense tornerà sulle scene con un nuovo programma di interviste trasmesso da Netflix e intitolato Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman (My Next Guest Needs No Introduction). La trasmissione, che ...

Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman arriva su Netflix : David Letterman abbandona la pensione e torna sulle scene con Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman, una serie originale Netflix in 6 episodi di un’ora ciascuno. Il primo episodio debutterà Venerdì 12 Gennaio 2018 e i seguenti si succederanno mensilmente da Febbraio a Giugno. In ogni puntata Letterman incontrerà personaggi straordinari e influenti del calibro di George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, ...

Catalogo Netflix gennaio 2018 : tutte le serie tv e i film da non perdere : film Netflix Italia gennaio 2018 Non solo serie tv: non perdetevi le produzioni cinematografiche originali Netflix disponibili sulla piattaforma streaming da gennaio. Act of Vegeance (1° gennaio) ...

“La linea verticale” - giusto per non stare sempre su Netflix : Una nuova serie Rai con Valerio Mastandrea si può guardare tutta online per intero e sta piacendo molto The post “La linea verticale”, giusto per non stare sempre su Netflix appeared first on Il Post.

"Ecco perchè Apple non acquisirà Netflix" : E se si guarda all'insieme, si può comprendere come le due compagnie siano state acquistate per potenziare il servizio Apple Music, con nuove tecnologie (lo streaming), funzionalità (Shazam) e ...

Netflix e The Witcher : lo showrunner della serie non si tirerebbe indietro dal ritrarre una "Polonia medievale" : La prossima incursione di Netflix nel genere fantasy avverrà con la serie ufficiale di The Witcher, e a quanto riporta Dualshockers manterrà intatto lo spirito dell'opera originaria a cui è ispirata.Lo showrunner della serie Lauren Schmidt Hissrich ha infatti recentemente annunciato di non voler tirarsi indietro nel caso si debba rappresentare una "Polonia medievale", con tutto ciò che ne consegue. La serie infatti non sarà addolcita in termini ...