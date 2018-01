NBA | All-Star Game | Westbrook ultimo ' per sbaglio' | Durant lancia la sfida ai compagni

Come giocare al vecchio 3D PiNBAll su Windows 10 : Giochi tipo Prato Fiorito, 3D Pinball e Spider hanno fatto la storia dei sistemi operativi Microsoft. Adesso siamo qui per riproporveli! Il tempo passa e con esso anche la tecnologia si evolve, nel bene e nel male. Con l’introduzione di Windows 10, ed ancor prima di Windows 8, Microsoft ha deciso di eliminare i classici giochi presenti su Windows XP. Questi giochi, Come Spider, Prato Fiorito o 3D Pinball, hanno rappresentato una vera e ...

NBA - All Star Game 2018 : definite le due squadre. LeBron James sceglie Irving e Durant - Steph Curry con Harden : Le squadre per l’All Star Game NBA 2018 sono state definite. I due capitani, LeBron James e Steph Curry, hanno selezionato i rispettivi compagni, scegliendoli tra gli altri otto titolari, designati dopo il voto che ha coinvolto tifosi, giocatori e giornalisti accreditati, e le riserve, scelte invece dagli allenatori. Sarà Team James contro Team Curry allo Staples Center di Los Angeles, nella prima storica edizione che non vedrà più lo ...

NBA - i quintetti dell'All Star Game : Ora è ufficiale. James e Curry, i due capitani, rispettivamente, di Est e Ovest al prossimo All Star Game, in programma, dal 16 al 18 febbraio, a Los Angeles, hanno scelto i propri compagni per i due ...

NBA All-Star Weekend 2018 - ecco i 20 convocati al Rising Stars : ... il tradizionale Rising Star Challenge: da una parte una selezione di giocatori al primo e al secondo anno degli Stati Uniti contro pari-età del resto del mondo. Le scelte sono state fatte dai 30 ...

NBA - LeBron James : alle origini del mito : King James è sotto i riflettori fin dai suoi primi passi nel mondo del basket: ecco 4 momenti, 4 diapositive, che immortalano i primi passi di LeBron sui sentieri della storia.. La stretta di mano ...

NBA All Star Game : il draft secondo Gazzetta : Il draft, quello vero, sta andando in scena in queste ore e i risultati verranno resi noti nella notte italiana tra giovedì e venerdì. Il draft di Gazzetta.it, quello divertente, lo trovate qui sotto. ...

NBA - le riserve dell'All Star Game : ROMA - Gli allenatori delle trenta franchigie NBA hanno sciolto le ultime riserve e hanno scelto i quattordici giocatori che all'All Star Game di Los Angeles, il 18 febbraio, faranno parte delle ...

NBA - le riserve dell'All Star Game : ROMA - Gli allenatori delle trenta franchigie NBA hanno sciolto le ultime riserve e hanno scelto i quattordici giocatori che all'All Star Game di Los Angeles, il 18 febbraio, faranno parte delle ...

All Star Game NBA - ecco le riserve - : Dopo aver scelto capitani e, di fatto, chi formerà i quintetti titolari, sono state rese note le riserve che parteciperanno al prossimo All Star Game NBA, in programma a Los Angeles dal 16 al 18 ...

NBA - Kobe Bryant candidato all'Oscar con 'Dear Basketball' : "Dear Basketball", il corto animato creato da Kobe Bryant, è entrato ufficialmente nella corsa per gli Oscar che verranno assegnate il prossimo 4 marzo a Los Angeles. Un tributo alla nuova vita di ...

NBA - tutti odiano gli Wizards - anche loro stessi : l'incontro tra giocatori è un fallimento : In fase di presentazione della regular season NBA, l'analisi di quanto sarebbe accaduto agli Wizards sembrava paradossalmente una delle più facili: stessa squadra con un quintetto rodato e funzionale ...

NBA - Michael Jordan fissa il prezzo : 'Per avere Kemba Walker datemi un All-Star' : Michael Jordan ha raccontato in un'intervista esclusiva rilasciata allo Charlotte Observer la posizione ufficiale dei suoi Hornets riguardo l'indiscrezione di mercato più importante venuta fuori nelle ...

Ciclismo - il caso Moscon-ReicheNBAch alla Commissione Disciplinare? L’italiano rischia una squalifica : Il caso Moscon-Reichenbach non sarebbe ancora chiuso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le accuse dello svizzero nei confronti dell’italiano su un episodio accaduto all’ultima Tre Valli Varesine (“Mi ha buttato giù apposta“, si riferisce a una caduta in discesa che gli ha procurato anche un grave infortunio) avrebbero generato un dossier che sarebbe approdato davanti alla Commissione Disciplinare della UCI. Lo scorso ...

NBA - San Antonio Spurs-Indiana Pacers 86-94 - Parker 12 punti dalla panchina : Le rivoluzioni, a San Antonio, accadono in silenzio. Così per scoprire che Tony Parker non è più la point guard titolare bisogna aspettare l'inizio del 94-86 che gli Spurs incassano da Indiana, il ...