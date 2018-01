National Geographic | Castello della Rocca di Calascio | in Abruzzo | tra i piu' belli del

I 10 luoghi da visitare nel 2018 secondo National Geographic : I 10 luoghi da visitare nel 2018 secondo National Geographic National Geographic si è pronunciato: ecco quali sono i viaggi imperdibili nel 2018, per un giro del mondo da Occidente a Oriente, tra natura e città.

Le foto di natura che hanno vinto il concorso del National Geographic : Lava nell'oceano, cuccioli di fenicottero e lo sguardo di un orango, tra le foto vincitrici The post Le foto di natura che hanno vinto il concorso del National Geographic appeared first on Il Post.

“Gorilla nella nebbia” - su National Geographic la storia della donna che passò la vita a difenderli. La clip del documentario : A 32 anni dal suo brutale assassinio, National geographic propone un ritratto inedito della vita e del lavoro di Dian Fossey nello speciale dal titolo “Gorilla nella nebbia: la vera storia”. In onda su National geographic (canale 403 di Sky) dal 18 dicembre il lunedì alle 21:55, questo documentario in 3 puntate ripercorre la storia della primatologa che dedicò la sua esistenza allo studio e alla difesa dei gorilla e la cui vicenda fu ...

Le foto naturalistiche più belle del 2017 per il National Geographic : Sono scatti di estrema bellezza (li trovate nella gallery sopra) i vincitori del Nature Photographer of the Year, il concorso con cui ogni ogni anno National Geographic sceglie il meglio della fotografia naturalistica internazionale: immagini che raccontano lo stato del nostro pianeta, l’immensità dei suoi paesaggi, il fascino degli animali, ma anche i pericoli che fauna e flora corrono per colpa dell’uomo. Per il 2017 vince il Gran ...

Archeologia : il Parco Nazionale della Sila e i suoi tesori sul National Geographic : Il Parco Nazionale della Sila, già nel pieno della sua candidatura a Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è questo mese anche sul National Geographic. Il giornalista/fotografo, nonché Guida Ufficiale del Parco, Giuseppe Intrieri ha infatti seguito da vicino la straordinaria vicenda che ha visto la Soprintendenza ritrovare, sulle sponde del lago Cecita – uno bacino al momento artificiale, ma ricreato nello stesso sito di un paleolago – una ...

Will Smith protagonista della serie evento di National Geographic - firma la regia Darren Aronofsky : A raccontarla un gruppo di astronauti che illustrano il nostro mondo da una prospettiva unica, quella della Terra vista dallo spazio. 'Smith afferma Aronofsky porterà un contributo importante al ...

Will Smith e il mistero del pianeta azzurro per National Geographic : L’irresistibile Will Smith e l’immaginifico Darren Aronofsky (Madre!, Il cigno nero, Requiem for a dream) insieme per una serie della National Geographic: Will Smith e il mistero del pianeta azzurro. In onda nella primavera del 2018, il documentario vede l’attore in un viaggio epico attraverso 45 paesi e 6 continenti, fino allo spazio cosmico. E’ lo stesso attore (due nomination agli Oscar per Alì e La ricerca della ...

Caselle Open Mall - Aedes lancia primo centro tematico National Geographic europeo : Aedes in collaborazione con una serie di società rilancia il progetto di Caselle Open Mall co il grande parco tematico per le famiglie primo in europa del National Geographic

Long Road Home - su National Geographic la miniserie che ripercorre l'imboscata di Sadr City : ...