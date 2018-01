Nasa | per il razzo Ariane 5 decollo con imprevisto | Video

Spazio - l’indirizzo di Trump per la Nasa : puntare tutto sulla Luna : Più Luna ma meno Stazione Spaziale Internazionale. Potrebbe sintetizzarsi così il peso da dare alle missioni della NASA che Donald Trump starebbe valutando nella stesura del budget per l’agenzia spaziale Usa che la sua amministrazione si appresta a presentare. Secondo i rumors che corrono sui media, in questa geografia la Casa Bianca penserebbe a partnership pubblico-privato orientate a riportare astronauti sulla Luna mentre si tirerebbe ...

Abitare su Marte : la Nasa sperimenta una fonte energetica per renderlo possibile : La Nasa pensa a come ricaricare le batterie degli esploratori spaziali che affronteranno viaggi interplanetari. Essi infatti, permanendo nell’orbita lunare, marziana, o altrove, purché lontano dal pianeta Terra, avranno bisogno di una fonte di energia. In particolare nelle missioni di lungo periodo bisogna assolvere alle necessità giornaliere di luce, acqua, ossigeno, produrre carburante per viaggiare, avviare le macchine per gli ...

La Nasa misura la perdita di massa del sole tracciando i movimenti di Mercurio : Le orbite dei pianeti nel nostro sistema solare si stanno espandendo a causa dell’indebolimento progressivo della stretta gravitazionale del sole, che si verifica mentre la nostra stella invecchia e perde massa. Ora un team di scienziati di NASA e MIT ha indirettamente misurato questa perdita di massa e altri parametri solari osservando i cambiamenti dell’orbita di Mercurio. I nuovi valori ottenuti da questo studio migliorano le previsioni ...

Spazio : il razzo pesante Space Launch System della Nasa supera i test : Prova superata per i motori dello Space Launch System, il razzo pesante dell’agenzia americana. L’RS-25 ha affrontato, nella giornata del 16 gennaio, un test sul controller di volo relativo al nuovo sistema di lancio di Sls, durato più di sei minuti. Completata presso lo Stennis Space Center della NASA in Mississippi, la prova – spiega Global Science – fa parte di una serie di test in corso dallo scorso anno – di cui l’ultimo ...

Influenza : allo studio un super vaccino nello spray Nasale : Un team dell’Università della California a Los Angeles (Ucla) sta mettendo a punto un “super vaccino” contro l’Influenza, che si potrà assumere come uno spray nasale a casa, invece di sottoporsi a iniezione. Il nuovo approccio sviluppato dai ricercatori potrebbe aiutare a ridurre di molto, in futuro, i casi Influenzali: gli scienziati hanno utilizzato la genomica per identificare ed eliminare i meccanismi di difesa del ...

Navigare nello Spazio profondo sfruttando i raggi X : per la Nasa si può : Cercasi bussola per viaggi ai confini del Sistema solare. Una ipotetica Guida galattica per sonde spaziali non potrà, un domani, prescindere da un fantascientifico GPS, messo a punto sulla base di un reticolo di raggi X. Un team di ricercatori della NASA ha dimostrato, per la prima volta in assoluto, la possibilità di sfruttare i raggi X per una navigazione interamente autonoma nello Spazio. I raggi X orienterebbero una bussola del futuro ...

Ami la neve? La Nasa ha una missione per te : ... visto da un igloo in vetro in Finlandia In Olanda sulla prima pista ciclabile al mondo fatta con la carta igienica riciclata Il cuore del Mar Morto, come non si era mai visto prima d'ora

Spazio - dalla Puglia alla Nasa : l'orgoglio di Lizzano per "l'uomo delle stelle" : Lo chiamano "l'uomo delle stelle" ma il cuore dell'ingegnere Giuseppe Cataldo, più che allo Spazio, appartiene al Mezzogiorno d'Italia, e in particolare alla sua Lizzano, la cittadina in provincia di ...

Un telescopio per le baby stelle - 32enne italiano nel team Nasa : Da bambino sognava di lavorare alla Nasa e come in una favola a soli 32 anni c'è riuscito . C'è voluto tanto impegno, ma la determinazione dell'ingegnere tarantino Giuseppe Cataldo è stata premiata. ...

Le migliori scoperte spaziali del 2017 del centro Goddard della Nasa : Ecco in rassegna i traguardi raggiunti nel 2017 in uno dei principali poli tecnologici dell'Agenzia spaziale americana

Gabriel Jesus - recupero spaziale dopo l'infortunio : usa una tecnologia della Nasa : Gabriel Jesus , attaccante del Manchester City, ha iniziato il suo 2018 a riposo sul divano giocando ai videogiochi con un controller personalizzato, come si vede in una sua Instagram story. A colpire ...

La Nasa a caccia d'idee per vivere sulla Luna con risorse locali : New York (askanews) - La Nasa vuole sfruttare le risorse della Luna per creare sul suolo del nostro satellite naturale una base permanente che non dipenda del tutto da materiali e rifornimenti inviati ...

Spazio : la Nasa punta allo sfruttamento delle risorse naturali della Luna per le future missioni : L’Agenzia spaziale statunitense sta sollecitando proposte per estrarre risorse naturali dalla Luna con cui produrre carburanti per future missioni o basi sul satellite: la NASA vorrebbe ricevere idee in riferimento all’utilizzo “in situ di risorse“, come l’estrazione di acqua, anidride carbonica e altre sostanze grazie alle quali è possibile ridurre i costi delle missioni spaziali. Gli studi proposti devono ...

"Nasa - A Human Adventure" - alla scoperta dell'universo con l'agenzia aerospaziale più famosa del mondo : "Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità". Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969, Neil Armstrong pronunciava questa frase in uno dei momenti più importanti della storia dell'uomo: l'atterraggio sulla Luna. Un evento che portò milioni di persone a interessarsi allo spazio, ai pianeti e in generale a tutto l'universo.Un interesse che tutti gli appassionati nostrani di spazio, ...