Napoli | visite mediche per Younes De Laurentiis incontra il Sassuolo per Politano

Calciomercato Napoli/ News - Maksimovic : visite mediche in corso in Russia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il difensore centrale del club partenopeo, Maksimovic, ha trovato l’accordo con i russi dello Spartak(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:46:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - è fatta per Younes : entro 48 ore le visite mediche (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la società campana è ad un passo dall’acquisto dell’esterno d’attacco dell’Ajax, Amin Younes(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:06:00 GMT)

Napoli - ecco un altro Vinicius : oggi le visite mediche a Villa Stuart : Si chiama Carlos Vinicius Alves Morais il nuovo acquisto del Napoli che stamattina sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, è un attaccante brasiliano classe '95 che si sta mettendo in luce nella ...

Napoli - visite ok per Milik e Ghoulam : in campo a metà febbraio : Napoli, visite ok per Milik e Ghoulam: in campo a metà febbraio Il regalo di Natale per Maurizio Sarri è arrivato con venti di giorni di ritardo. I due infortunati eccellenti, Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam, hanno superato brillantemente le visite Continua a leggere L'articolo Napoli, visite ok per Milik e Ghoulam: in campo a metà febbraio sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - visite per Ghoulam e Milik : l'algerino "punta" al Lipsia : Visita di controllo oggi dal professor Mariani a Villa Stuart per Milik e Ghoulam. Entrambi assenti da tempo, per via delle rispettive operazioni ai legamenti crociati, i due sono ormai sulla via del ...

Verdi al Napoli / Calciomercato - Ceccarini conferma l'operazione : martedì le visite : Verdi al Napoli, Calciomercato, lunedì si chiude: 20 milioni di euro per il gioiello rossoblu. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo quella fra il Napoli e il Bologna(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 18:14:00 GMT)

Napoli - emergenza visite all’ospedale dei bambini Santobono : triage con un foglio appeso al muro : La denuncia su Facebook della consigliera regionale Pd Bruna Fiola (Pd): "Chiesta audizione alla commissione Sanità"

Napoli - visite mediche per Machach : firmerà fino al 2022 : Zinedine Machach è a Roma per sottoporsi alle visite mediche prima della firma del suo nuovo contratto con il Napoli. Il centrocampista francese di origine algerina si è svincolato dal Tolosa e ...

Machach-Napoli - domani in programma le visite mediche a Villa Stuart : Tutto fatto per l’approdo a Napoli di Zinedine Machach. Il giocatore francese svincolatosi dal Tolosa ad ottobre è atteso domani a Villa Stuart per le visite mediche. A confermarlo è ‘Il Mattino’. Il centrocampista in questi pochi mesi di nuova stagione che ha disputato in Francia è riuscito a totalizzare cinque presenze fra campionato e coppa, […] L'articolo Machach-Napoli, domani in programma le visite mediche a Villa Stuart ...

