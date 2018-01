Napoli | Paolo Gentiloni inaugura start up | investire al Sud

Calcio amarcord : al San Paolo è una disfatta. Rivivi Napoli-Bologna 1-5 del 2000 : Stagione 2000/2001: gli uomini di Zeman cadono davanti al proprio pubblico, il portiere Coppola protagonista... in negativo

Hamsik : 'Verdi a Napoli da avversario? Ci penserà il San Paolo' : ROMA - ' Bello essere nella storia di un club come il Napoli, di sicuro fa un certo effetto '. Queste le parole di Marek Hamsik alla mostra al Mann ' Napoli nel Mito ', dove ha depositato la sua ...

Napoli - Pierpaolo Marino consiglia Balotelli : 'I tifosi lo amano' : ROMA - ' Al Napoli consiglierei di prendere Balotelli , i tifosi lo hanno sempre applaudito '. Così Pierpaolo Marino , ex dirigente del Napoli , ha parlato a Radio Sportiva di Super Mario che a Nizza ...

"I mille giorni dei bambini". Intervista a Paolo Siani sulle baby gang di Napoli : "Bisogna intervenire presto, già nei primi mille giorni di vita dei bambini". Paolo Siani, fratello del giornalista del Mattino Giancarlo, ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, parla all'HuffPost della lunga scia di violenza ad opera delle baby gang. Di Arturo, il 17enne accoltellato da un gruppo di minorenni nella centrale via Foria; di Gaetano, 15 anni, a cui un altro gruppetto ha spappolato la milza all'esterno della metro di ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 17^ giornata di Serie A : Paolo Cesaroni guida Pesaro al trionfo - Alessandro Patias re di Napoli : Ottime notizie per Roberto Menichelli, ct della Nazionale italiana, in occasione della 17^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Gli italiani, infatti, sono stati grandi protagonisti delle vittorie dei propri club, in particolare quelli che ancora ambiscono a convincere il tecnico a convocarli per gli Europei 2018 di Lubiana, che prenderanno il via il prossimo 30 gennaio. Il capitombolo dell’Acqua&Sapone Unigross ...

Ass. Borriello : “Napoli autonomo sull’idea stadio a Melito - ma i tifosi preferiscono il San Paolo” : Nelle ultime ore il sindaco di Melito Antonio Amente ha svelato alcuni retroscena sul possibile futuro incontro con De Laurentiis per discutere dell’eventuale progetto del nuovo stadio del Napoli. Da tempo infatti il patron del club azzurro ha manifestato la volontà di costruire un impianto di cui sia la società calcistica l’unico proprietario. Nonostante le ultime […] L'articolo Ass. Borriello: “Napoli autonomo sull’idea ...

Elezioni - Paolo Siani : 'Mi candido con Pd a Napoli' : Se la mia presenza nel Palazzo della politica non sarà costruttiva e utile per la mia comunità, tornerò a fare il dottore in ospedale. Non è stata una decisione facile. Ma dopo 10 anni alla guida ...

Paolo Siani si candida nel Pd : 'vorrei un collegio a Napoli' : Napoli, 11 gen. (askanews) Paolo Siani, pediatra napoletano 62enne e fratello di Giancarlo, giornalista ucciso dalla camorra nel settembre 1985, ha accettato l'invito di Matteo Renzi a candidarsi ...

Elezioni : Paolo Siani - mi candido con il Pd a Napoli : Ho sempre guardato con rispetto e talora con qualche circospezione quel mondo. Ma dopo 10 anni entusiasmanti alla guida della Fondazione Polis, che ci hanno visto realizzare tante cose importanti a ...

Calciomercato Napoli/ News - il padre di Verdi spinge il figlio al San Paolo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: Roberto Verdi, padre dell'attaccante del Bologna, ha parlato del futuro del proprio figlio(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:01:00 GMT)

Napoli-Verona 0-0 La Diretta muro gialloblù - non si sblocca al San Paolo : Il Napoli capolista, fresco di quinto ''titolo'' virtuale di campione d'inverno della propria storia (il secondo negli ultimi tre anni), comincia il suo girone di ritorno...

Probabili formazioni/ Napoli Verona : chi manca al San Paolo? Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Verona: Quote e ultime novità live sui moduli e i titolari per l’anticipo di Serie A all’Artemio Franchi, 20^ giornata(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 13:47:00 GMT)

LIVE Napoli-Verona - 20a giornata Serie A in DIRETTA : obiettivo tre punti per i partenopei al San Paolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli Verona, match valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018, la prima del girone di ritorno. Allo stadio San Paolo i partenopei andranno a caccia dei tre punti per riscattarsi dopo la sorprendente eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta e confermarsi, invece, leader nella graduatoria generale. Una vetta che ha consentito agli uomini di Maurizio ...

Napoli - sorpresa Atalanta. La squadra di Gasperini vince al San Paolo e vola in semifinale : L' Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia . La squadra di Gasperini ha battuto 2-1 al San Paolo il Napoli. Tutte le reti nella ripresa: Castagne sblocca al 50', poi all'81' raddoppia per gli ...