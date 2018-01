Napoli | Maksimovic va allo Spartak Mosca

Napoli - Maksimovic va in prestito allo Spartak Mosca : ufficiale la cessione di Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca. L'annuncio è arrivato direttamente dal club russo, che attraverso il proprio account Twitter ha accolto il difensore di proprietà del ...

Calciomercato Napoli - ufficiale : Maksimovic allo Spartak Mosca : Napoli - Dopo tanti rumors, ecco l'ufficialità: Nikola Maksimovic è un nuovo giocatore dello Spartak Mosca . A darne l'ufficialità è il club russo che ha annunciato l'arrivo in prestito fino al 30 ...

Calciomercato Napoli/ News - Maksimovic : visite mediche in corso in Russia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il difensore centrale del club partenopeo, Maksimovic, ha trovato l’accordo con i russi dello Spartak(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:46:00 GMT)

Napoli : visite mediche in corso per Maksimovic allo Spartak Mosca : Come riporta Sky Sport , in questi minuti il difensore di proprietà del Napoli Nemanja Maksimovic si trova a Mosca per sottoporsi alle visite mediche con lo Spartak prima di firmare il contratto che lo legherà al club ...

Calciomercato Napoli/ News - Maksimovic venerdì volerà a Mosca (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Nikola Maksimovic è praticamente un calciatore dello Spartak Mosca, domani vola in Russia per chiudere l'affare.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:30:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Giaccherini e Maksimovic : il punto sulle due cessioni (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la squadra campana sta provando a piazzare qualche esubero, a cominciare da Giaccherini e da Maksimovic(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:12:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Maksimovic in Russia? Se parte c’è Barba (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il difensore centrale del club partenopeo, Nikola Maksimovic, potrebbe fare le valigie per volare in Russia(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:36:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli / News - Maksimovic nel mirino dello Spartak Mosca (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Paris Saint German è disposto a trattare per cedere Lucas Moura in prestito con obbligo di riscatto ai campani.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:17:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - l'entourage di Maksimovic spinge per l'approdo allo Spartak Mosca (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'entourage di Nikola Maksimovic spinge per l'approdo del loro assistito allo Spartak Mosca(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Maksimovic parte - Tonelli resta (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: stando alle ultime indiscrezioni circolanti, gli azzurri vorrebbero cedere Maksimovic, mentre Tonelli…(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:51:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Inter - rilancio per Rafinha. Deulofeu si avvicina al Napoli - Maksimovic vicino alla cessione : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Napoli/ News - possibile scambio col Sassuolo : Maksimovic per Politano (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: spunta un’altra pista in casa partenopea per rinforzare l’attacco, si tratta dell’attaccante del Liverpool(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:21:00 GMT)

Napoli - per Maksimovic spunta lo Spartak Mosca : La Gazzetta dello Sport riporta di un interessamento dello Spartak Mosca per Nikola Maksimovic . Per il serbo, mai del tutto ambientatosi a Napoli e poco considerato da Sarri, sarebbero stati proposti 2 milioni per il ...

Napoli già tornato al lavoro : Giaccherini - Tonelli e Maksimovic in uscita : Tre assenti oggi alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. I brasiliani Rafael, Allan e Jorginho arriveranno a Napoli soltanto in serata e quindi si aggregheranno al gruppo soltanto domani. ...