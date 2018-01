Napoli - la rivoluzione toponomastica di De Magistris : 'Piazzale Tecchio si chiamerà Piazza Ascarelli - via nomi fascisti' : Con un post su Facebook il Sindaco de Magistris ha annunciato questa mattina il cambio di nome di Piazzale Tecchio in Piazza Ascarelli e di Via Vittorio Emanuele III° in Via Salvatore Morelli. '...

Napoli - rivoluzione estiva : a giugno Sarri e 3 big diranno addio? Video : La sessione invernale si preannunciava molto movimentata per quanto riguarda il Napoli di Maurizio Sarri, ma per il momento non sono ancora arrivati grandi colpi da parte del ds Giuntoli. A giugno però i partenopei vivranno la vera e propria rivoluzione perché a dire addio alla societa' di Aurelio De Laurentiis potrebbero essere in tanti, a partire dal tecnico toscano, il quale ha numerosi estimatori soprattutto all'estero. A rlo potrebbero ...

All'Orientale Napoli si parla di Libia tra storia e rivoluzione : Napoli , 15 gen. (askanews) 'Libia tra storia e rivoluzione. Resilienza e nuove narrazioni dell'identità berbera' è il tema del convegno internazionale iniziato a partire da oggi a Napoli presso l'...

Trasporto pubblico - Delrio : a Milano - Torino e Napoli una "vera rivoluzione" : (Teleborsa) - Il Trasporto pubblico deve diventare 'sempre più un obiettivo prioritario di tutto il Paese', ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio in un'intervista al Corriere della ...

Udinese-Napoli - le probabili formazioni : rivoluzione di Sarri? : Appuntamento per domenica 26 novembre alle ore 15.00, alla Dacia Arena, per la gara tra Udinese e Napoli, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. E siccome la sfida si avvicina, diamo un'occhiata a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della sfida, alla luce anche dei recenti impegni europei soprattutto della squadra ospite. La capolista del nostro campionato, infatti, mentre lavora sul mercato per ...