Nainggolan via dalla Roma Calciomercato news | il Beijing Guoan in Italia | pronti 50

DIRETTA/ Sampdoria-Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : miracolo di Viviano su Nainggolan! : DIRETTA Sampdoria Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il recupero della terza giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:08:00 GMT)

Nainggolan manda messaggi alla società che sanno di avvertimento : “Dzeko via? Ecco cosa dico” : La Roma sarà impegnata questa sera in trasferta contro la Sampdoria, nel recupero di campionato. Dal primo minuto ci sarà Edin Dzeko, nonostante le voci di mercato che lo vogliono ad un passo dal Chelsea. Nel pre-partita Nainggolan commentando la possibile partenza dell’attaccante bosniaco ha mandato chiari messaggi alla società. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Dzeko è un giocatore della Roma e spero ...

Nainggolan via dalla Roma/ Il declino del Ninja : dal rinnovo di luglio all’addio ormai certo : Nainggolan via dalla Roma, il patron Pallotta spinge per lo sbarco in Cina: il numero uno del club giallorosso vorrebbe cedere il nazionale belga, per ottenere un bel po’ di liquidità(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:41:00 GMT)

Nainggolan via dalla Roma/ Il patron Pallotta spinge per lo sbarco in Cina : Nainggolan via dalla Roma, il patron Pallotta spinge per lo sbarco in Cina: il numero uno del club giallorosso vorrebbe cedere il nazionale belga, per ottenere un bel po’ di liquidità(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Nainggolan via dalla Roma? / Calciomercato news : la dirigenza smentisce l'affare - ma apre alla cessione : Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:28:00 GMT)

Nainggolan via DALLA ROMA? / Calciomercato news : i tifosi si ribellano alla possibile cessione : Nianggolan via Dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 20:27:00 GMT)

Nainggolan via dalla Roma? / Calciomercato news - Stoppini : venerdì incontro tra tutte le parti e.... : Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:21:00 GMT)

Nainggolan via DALLA ROMA? / Calciomercato news - Orsi : complicato veder partire subito il calciatore : Nianggolan via DALLA Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:18:00 GMT)

Nainggolan via alla Roma? / Calciomercato news : si scatenano i bookmakers sul prossimo futuro del belga : Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:59:00 GMT)

Nainggolan via DALLA ROMA? / Calciomercato news : il belga rimane fino all'estate? I tifosi si scatenano! : Nianggolan via DALLA Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Roma - Nainggolan via subito : il Guangzhou sborsa 50 milioni : Roma, Nainggolan via subito: il Guangzhou sborsa 50 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Nainggolan VIA subito – Clamorosa svolta nel futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma è infatti ad un passo dalla cessione immediata in Cina. La trattativa tra il Guangzhou di Cannavaro e i giallorossi è già entrata nel vivo nella scorsa ...

Roma - chi prendi se va via Nainggolan? Tifosi preoccupati - c’è il problema Champions : Raja Nainggolan sembra essere ad un passo dall’accordo con il Guangzhou. La Roma potrebbe privarsi dunque del suo miglior calciatore nel mese di gennaio, una mossa che preoccupa e non poco i Tifosi ed anche il tecnico Di Francesco. La trattativa potrebbe risolversi positivamente nelle prossime ore, ma la formula ancora non è chiara. Si parla sì di 50 milioni di euro, ma la Roma non li riceverebbe subito, bensì la formula dovrebbe essere ...

Nainggolan via dalla Roma? / Calciomercato news - il Guanghzou pronto all’attacco ma c’è il nodo Luxury Tax : Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 09:42:00 GMT)

Roma - a giugno via un altro big : a rischio Strootman e Nainggolan : La situazione finanziaria della Roma è ancora sotto l'occhio vigile dell'Uefa per quanto riguarda il Fair-Play finanziario e, secondo Sky Sport , entro il 30 giugno ci sarà la cessione di un altro big , dopo gli addii di Salah, Paredes e Rudiger della scorsa estate. Tra i possibili partenti, Kevin Strootman e Radja Nainggolan, inseguiti ...