Nadia Toffa La sua famiglia in una foto | Ero spaventata per loro

Nadia Toffa svela i retroscena del suo malore : 'Non è vero che ho rischiato di morire' : Nadia Toffa ha parlato per la prima volta dopo l'incidente dello scorso 2 dicembre ai microfoni di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffa nin ha rivelato un particolare che fino ad oggi non era emerso ...

Nadia Toffa a Verissimo annuncia il ritorno a Le Iene (video) : le lacrime e il racconto del malore : Quello di Nadia Toffa a Verissimo è stato davvero un momento intenso, vibrante e commovente. La conduttrice e inviata de Le Iene torna in tv ad un mese e dieci giorni da quel 2 dicembre quando, in quel di Trieste, ha avuto quello che lei stessa definisce un momento di black out. Ha sempre vissuto la vita al massimo Nadia. Racconta di quando da bambina si nascondeva dalla madre per non farle vedere quello che faceva di pericoloso, per non ...