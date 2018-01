NADIA RINALDI VS ROSA PERROTTA Video | lo sfogo dell' attrice romana | A me non piace

NADIA RINALDI VS Rosa Perrotta / "L'attrice soffre le belle ragazze" : l'accusa a Mattino Cinque : Nadia Rinaldi contro Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018. Scoppia la lite a causa di un cocco e l'attrice romana sbotta: "Non capisci l'italiano!"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:53:00 GMT)

Isola dei famosi - NADIA RINALDI e Rosa Perrotta litigano per una noce di cocco : Al ritorno dell'ex tronista napoletana scoppia la lite con Nadia mentre Filippo Nardi si defila zitto, zitto. "Però tutte le volte è una polemica con te Rosa ", "Con me? Ma che dici, stavate mangiando ...

NADIA RINALDI VS ROSA PERROTTA / Lite all'Isola dei Famosi 2018 : "Il cocco? Lo stavamo solo tagliando!" : NADIA RINALDI contro ROSA PERROTTA all'Isola dei Famosi 2018 . Scoppia la Lite a causa di un cocco e l'attrice romana sbotta: "Non capisci l'italiano!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:22:00 GMT)

NADIA RINALDI Vs Rosa Perrotta/ Lite all'Isola dei Famosi 2018 : tutta colpa di un cocco! : Nadia Rinaldi contro Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018 . Scoppia la Lite a causa di un cocco e l'attrice romana sbotta: "Non capisci l'italiano!"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:06:00 GMT)

Isola - giorno 3. NADIA RINALDI vs Rosa Perotta : «E chissenefrega della tua laurea». Malore per la Cipriani : Isola dei Famosi, Malore Francesco Cipriani Sull’ Isola dei Famosi 2018 fame e maltempo imperversano, scaldando gli animi dei naufraghi. Paradossalmente, c’è più tensione sull’ Isola del Mejor, dove Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta si rendono protagoniste di un acceso faccia a faccia. Sull’ Isola del Peor, invece, qualcuno ce l’ha con Alessia Mancini, mentre Francesca Cipriani ha un Malore . Isola dei Famosi 2018, giorno ...

Rosa Perrotta e NADIA RINALDI : lite all’Isola dei Famosi per un cocco : Perché Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi hanno litigato all’Isola dei Famosi ? Dopo Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, è scoppiato un altro litigio tra donne sull’Isola dei Famosi . Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi si sono scontrate a causa di un cocco . Secondo quanto ribadito dall’ex tronista di Uomini e Donne, l’attrice non avrebbe diviso equamente il […] L'articolo Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi : lite all’Isola dei ...

Wanna Marchi attacca NADIA RINALDI e Manuela Villa la difende! : Signori e Signore, che lo show abbia inizio! Wanna Marchi e Stefania Nobile attaccano Nadia Rinaldi per essere sbarcata a L’Isola dei Famosi nonostante non vanti di un passato limpido in termini di giustizia. Volano offese, ma a difendere la naufraga scende in campo Manuela Villa. Ecco che cosa sta accadendo! Le dichiarazioni sconcertanti di Wanna Marchi e Stefania Nobile contro Nadia Rinaldi! Insomma a Wanna Marchi ed a Stefania Nobile ...