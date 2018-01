MotoGP | Test Sepang 2018 | Yamaha e Ducati all’inseguimento di Honda? Il cronometro sarà

MotoGP - Test Sepang 2018 : si inizia a fare sul serio. Honda ancora moto da battere? Ducati a caccia di conferme - Yamaha vuole rinascere : La motoGP conclude le vacanze e torna sui banchi di scuola. No, non stiamo parlando di studenti che riprendono le lezioni dopo l’estate. In questo caso parliamo, ovviamente, dei piloti della classe regina che, dopo due mesi di break assoluto, sono pronti ad affrontare i primi tre giorni di Test pre-stagionali in vista della stagione 2018. Questa prima sessione si disputerà, dal 28 al 30 gennaio, sul tracciato malese di Sepang, classico ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : come vederli in tv e seguirli in DIRETTA Live. Calendario - programma e orari delle tre giornate : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi sulla pista di Sepang (Malesia) per l’ormai consueto appuntamento dei Test invernali. Una tre giorni importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. Una stagione, quella che prenderà il via il 18 marzo in Qatar, che si preannuncia ancor più combattuta della precedente. Potrebbero essere 6 i piloti in lizza per il titolo e in questo ...

MotoGP - Dunlup stupisce nella 2° giornata di test privati a Sepang : TORINO - Va in archivio anche la seconda giornata di test privati sul circuito di Sepang, in attesa di quelli ufficiali che si terranno dal 28 al 30 gennaio. In pista c'era Casey Stoner per Ducati, ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : tutti i volti nuovi che vedremo in pista. Franco Morbidelli guida la carica dei ‘rookies’ : I Test pre-stagionali di Sepang (clicca qui per programma e tv) oltre a permetterci di apprezzare l’esordio delle moto in edizione 2018 (clicca qui per la preview), segneranno anche l’esordio ufficiale nella nuova stagione per diversi volti nuovi. Nella massima categoria, infatti, faranno il loro debutto diversi rookies. Esattamente quattro. Su tutti il nostro Franco Morbidelli che inizierà a fare sul serio con la sua Honda del team ...

Test Ducati 2018 / MotoGP : a Sepang la pioggia ferma la rossa - presente anche Stoner : Test Ducati 2018: primo giorno sfortunato per la rossa a Sepang. I collaudatori Pirro e Stoner sono stati fermati dalla pioggia: grande la cuoristà intorno alla nouova Desmosedici. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 13:30:00 GMT)

MotoGP - Test Sepang 2018 : primi passi per la nuova Ducati GP18. Obiettivo stabilità in curva per colmare il gap dalla Honda : Circa una decina di giorni fa, presso l’Auditorium Ducati di Borgo Panigale, la nuova GP18 ha mostrato le sue forme. Una livrea un po’ diversa ed un grigio aggressivo a caratterizzare una Rossa il cui unico Obiettivo è il seguente: vincere il titolo iridato della classe MotoGP 2018. Reduce da una stagione estremamente positiva, suggellata dalle 6 vittorie ottenute da Andrea Dovizioso che hanno permesso al forlivese di lottare con lo ...

MotoGP - Rossi : "I test di Sepang saranno importanti" : MADRID - Valentino Rossi si augura che il 2018 possa essere quello del riscatto e possa riuscire a lottare fino alla fine per il titolo, quel decimo Mondiale che gli permetterebbe di guardare al ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : primo esame verso la rinascita Yamaha. Valentino Rossi e Vinales per risolvere i problemi del 2017 : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Test pre-stagionali di Sepang e l’interesse degli addetti ai lavori è puntato soprattutto sul team Yamaha Movistar. Dopo un anno che definire deludente è davvero poco, Valentino Rossi e Maverick Vinales sono sotto la lente d’ingrandimento di tutto il mondo della MotoGP per capire, almeno in parte, come sarà il loro 2018. Solitamente i primissimi Test non sono assolutamente attendibili, ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : prime prove già importanti per Valentino Rossi. La nuova Yamaha determinante nella scelta sul prolungamento del contratto : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi e sarà “la prima” coi nuovi modelli. Come al solito il teatro dello show sarà la pista di Sepang (Australia) dove i team prenderanno nota di tutte le informazioni possibili per comprendere il comportamento delle moto ed apportare eventuali correttivi. Sarà una tre giorni decisiva, da questo punto di vista, per Valentino Rossi. Il “Dottore”, reduce da una ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : la Honda parte ancora in una posizione di vantaggio rispetto a Ducati e Yamaha : Dal 28 al 30 gennaio i cronometri della MotoGP inizieranno nuovamente a contare. A Sepang (Malesia), la prima sessione di Test invernali darà un’indicazione sugli equilibri in pista in vista dell’esordio iridato del 18 marzo a Losail (Qatar). Come da tradizione, sarà il nastro d’asfalto malese a valutare le nuove “nate” di questa stagione 2018 che sta per partire e la curiosità non manca sull’annotare i ...

MotoGP - il calendario dei test invernali in vista del campionato : TORINO - Il Motomondiale inizierà il 18 marzo in Qatar ma prima i piloti avranno modo di provare le nuove moto nei classici test invernali. Quest'anno le sessioni saranno tre, ma dal 2019 diventeranno ...