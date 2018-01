MotoGp | nell' ultimo giorno di test svetta Aoyama

MotoGp - Dunlup stupisce nella 2° giornata di test privati a Sepang : TORINO - Va in archivio anche la seconda giornata di test privati sul circuito di Sepang, in attesa di quelli ufficiali che si terranno dal 28 al 30 gennaio. In pista c'era Casey Stoner per Ducati, ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : prime prove già importanti per Valentino Rossi. La nuova Yamaha determinante nella scelta sul prolungamento del contratto : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi e sarà “la prima” coi nuovi modelli. Come al solito il teatro dello show sarà la pista di Sepang (Australia) dove i team prenderanno nota di tutte le informazioni possibili per comprendere il comportamento delle moto ed apportare eventuali correttivi. Sarà una tre giorni decisiva, da questo punto di vista, per Valentino Rossi. Il “Dottore”, reduce da una ...

MotoGp - rubati i trofei di Franco Morbidelli. Furto nella casa di mamma Cristina : Brutta disavventura per la famiglia di Franco Morbidelli, Campione del Mondo di Moto2. Dei ladri, infatti, sono entrati nella casa della mamma in località Babbucce (in provincia di Pesaro Urbano, vicino a Tavullia) e hanno rubato molti trofei conquistati dal romano nella prima parte della carriera. Stando alle ricostruzioni effettuate nelle ore successive, sarebbe stato prelevato anche del materiale dall’officina del compianto papà Livio. ...

MotoGp - Nieto pronto a un nuovo nello Sky Racing Team : In un'intervista rilasciata a Sky Sport, lo spagnolo ha dichiarato tutta la sua soddisfazione: ' Abbiamo fatto un buon lavoro da subito, eravamo un Team con pochissima esperienza, era tutto da ...

MotoGp - Johann Zarco : “La mia carriera nella classe regina non dipende dalle decisioni di Valentino Rossi” : Johann Zarco non guarda alle decisioni future di Valentino Rossi. Lo dice piuttosto chiaramente il pilota della Yamaha del Tech3, intervistato da L’Equipe e poi da MARCA, che tanto bene ha fatto quest’anno in sella alla moto di Iwata (telaio 2016), relativamente al suo percorso in MotoGP. Attualmente in sella alla creatura di Iwata di una squadra clienti, il francese ha come obiettivo quello di essere parte del team ufficiale ma se ...

MotoGp - Cecchinello : "Ci saremmo aspettati più podi nel 2017" : ROMA - Dopo un 2016 da protagonisti Lucio Cecchinello si aspettava un 2017 più ricco di soddisfazioni e invece si è dovuto accontentare solamente di un podio. L'inglese Cal Crutchlow l'anno precedente ...

MotoGp - Cecchinello : "Puntiamo a un 2018 migliore" : TORINO - Lucio Cecchinello si aspettava certamente un 2017 maggiormente ricco di soddisfazioni e invece si è dovuto accontentare solamente di un podio. L'inglese Cal Crutchlow l'anno precedente ...

MotoGp : il peso di Valentino Rossi nella classe regina. Presto lo Sky Racing Team VR46 nella classe regina : Non scopriamo certo l’acqua calda: l’importanza di Valentino Rossi va ben al di là del semplice competere in pista. Lo status di personaggio dentro e fuori dal paddock della MotoGP è indiscutibile, attraendo anche tanti “tifosi della domenica” e chi tanto appassionato di moto non è. Un po’ come avveniva nello sci alpino ai tempi di Alberto Tomba, Valentino è riuscito a diventare un’icona del mondo delle corse ...

MotoGp - test Jerez : nella prima giornata comanda Andrea Iannone. Spavento per Chaz Davies : Quattordicesima posizione e più di ottanta giri per il campione del mondo moto 2 Franco Morbidelli, in ritardo di poco meno di un secondo e mezzo. In pista presente anche l'Aprilia, con Scott Redding ...

MotoGp - Mondiale 2018 : la Ducati è già indietro nello sviluppo della nuova moto rispetto a Honda e Yamaha? : Il Mondiale 2017 di motoGP è ormai andato in archivio e l’annata straordinaria di Andrea Dovizioso sulla Ducati è qualcosa da raccontare ai posteri. La battaglia intrapresa con Marc Marquez ha regalato emozioni agli appassionati, facendo conoscere meglio un pilota più volte sottovalutato. Ora però quei trionfi fanno parte già del passato ed il team di Borgo Panigale deve proiettarsi all’annata che verrà cercando di minimizzare i ...

MotoGp - Marquez : "Tanti sbagli nell'ultimo campionato" : ROMA - Dopo aver centrato il quarto titolo mondiale in MotoGp, secondo di fila, Marc Marquez si prepara alla prossima stagione con l'intenzione di restare ancora davanti a tutti. Il finale del ...

MotoGp - Test Valencia 2017 : Marc Marquez vola nell’ultima giornata. Pedrosa e Zarco gli immediati inseguitori - Valentino Rossi chiude settimo - Dovizioso 15° : Si concludono nel segno di Marc Marquez i Test di Valencia 2017 della classe MotoGP. Il campione del mondo in carica ha letteralmente voltato sul tracciato spagnolo stampando il tempo sensazionale di 1’30″033 facendo capire ancora una volta che è lui il più forte. L’iberico ha impressionato non soltanto per la prestazione pura ma anche per la costanza del proprio incedere in pista. Senza dubbio, Marc può sorridere non soltanto ...

MotoGp - Valencia incorona Márquez : è il suo quarto titolo nella classe regina : A Valencia , ultima gara della stagione, Marc Márquez si aggiudica il Mondiale . È il sesto della carriera: 4 nella classe regina (2013, 2014, 2016, 2017), uno nella Moto2 (2012) e uno nella Moto3 (...