: #BreakingNews Morta travolta da treno, fu omicidio - CybFeed : #BreakingNews Morta travolta da treno, fu omicidio - NotizieIN : Morta travolta da treno, fu omicidio - skywalker5005 : RT @ultimenotizie: Un 50enne sardo residente a #Osilo (Sassari), ma domiciliato da tempo a Modena, è stato fermato come indiziato per l'omi… - raspa90 : RT @ultimenotizie: Un 50enne sardo residente a #Osilo (Sassari), ma domiciliato da tempo a Modena, è stato fermato come indiziato per l'omi… - ultimenotizie : Un 50enne sardo residente a #Osilo (Sassari), ma domiciliato da tempo a Modena, è stato fermato come indiziato per… -

Un 50enne sardo residente a Osile (Sassari), ma domiciliato a Modena, è stato fermato come indiziato per l'della 24enne ungherese trovatadomenica mattina sui binari di Gaggio (Modena). L'uomo, già colpevole, negli anni '90 di rapina evolontario, avrebbe rapinato e ucciso la ragazza per poi abbandonare il corpo sui binari. Ancora da chiarire le modalità del delitto.(Di venerdì 26 gennaio 2018)