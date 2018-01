Morbillo | in un anno i casi sono aumentati sei volte

: RT @CaraCori: In un anno i casi di morbillo sono aumentati del 500%, faccio un caloroso applauso a tutti coloro che hanno contribuito a que… - MarriedwithJo : RT @CaraCori: In un anno i casi di morbillo sono aumentati del 500%, faccio un caloroso applauso a tutti coloro che hanno contribuito a que… - ondameme : RT @ottogattotto: A coso, a @DaniloToninelli , com'era quella sulle responsabilità dei morti? Morbillo, in un anno il 600% di casi in più:… - Amoisorrisi : RT @CaraCori: In un anno i casi di morbillo sono aumentati del 500%, faccio un caloroso applauso a tutti coloro che hanno contribuito a que… - isneverthefall : RT @CaraCori: In un anno i casi di morbillo sono aumentati del 500%, faccio un caloroso applauso a tutti coloro che hanno contribuito a que… - florafiorita : RT @repubblica: Morbillo, in un anno il 600% di casi in più: 5.000 colpiti e 4 morti. Il Pd: "Lega e M5s si scusino sui vaccini" https://t.… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 26 gennaio 2018) In undisei. In base ai dati definitivi del bollettino del ministero della Salute, nel 2017 cistati in Italia 4.991in totale, mentre nel 2016 erano stati 865.stati registrati anche quattro decessi, di cui tre di bambini sotto i 10 anni (di 1, 6 e 9) e di un uomo di 41, tutti non vaccinati. «Si tratta di un aumento estremamente significativo – conferma Giovanni Maga, Primo Ricercatore Responsabile della Sezione Enzimologia del DNA & Virologia Molecolare presso l’Istituto di Genetica Molecolare IGM-CNR di Pavia -: il numero diè anche superiore a quello dell’ultimo picco epidemico. Negli ultimi 6 o 7 anni è stato l’evento più drasticamente intenso». Perché siamo arrivati a questa situazione? «Ilspesso viene trasmesso dalle comunità infantili al resto della popolazione, in cui si diffonde rapidamente. Con ...