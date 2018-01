Milano Viaggio musicale per ricordare e celebrare il Giorno della Memoria

Inter - Ramires si allontana : annullato il viaggio del procuratore a Milano : Si complica la pista Ramires per l' Inter . Secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport , l'agente del calciatore brasiliano, Luis Carlini , avrebbe annullato il viaggio a Milano , previsto per domani. Il club nerazzurro continua a sperare e si affida proprio al procuratore del ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ L'ex ciclista in viaggio - vigilia di Natale a Milano ? (GF Vip 2) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER , dopo il Grande Fratello Vip lei sogna figli e matrimonio con L'ex ciclista , ecco le sue parole contro il suo fidanzato che parla di rinascita.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:30:00 GMT)

Consiglieri del Comune di Osaka in viaggio istituzionale a Milano : La vice presidente del Consiglio comunale, Beatrice Uguccioni, ha incontrato in Sala Marra a Palazzo Marino una delegazione di Consiglieri del Comune giapponese di Osaka in viaggio istituzionale a Milano. “Con piacere accogliamo i rappresentanti del Consiglio comunale di Osaka, città…Continua a leggere →