Milano | treno di Trenord deragliato | terzo sopralluogo dei pm per chiarire la dinamica

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Si riparte da lì, dal “punto zero”, come lo hanno ribattezzato gli investigatori del Nucleo operativo incidenti ferroviari. Per la terza volta in ventiquattr’ore, i poliziotti e i magistrati coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano sono tornati sulle rotaie vicino a Pioltello, alle porte di, dove giovedì alle 6.57 ilregionale Cremona-dird ha iniziato a sbandare finendo la sua corsa oltre un chilometro dopo contro un palo elettrico uccidendo 3 persone e ferendo quasi un centinaio. Hanno ricontrollato tutto per trovare conferme alla prima ipotesi che si è subito fatta largo ieri: l’incidente ferroviario è stato provocato dal distacco di 23 centimetri di rotaia sopra un giunto, il punto più “delicato” e “stressato” dal passaggio dei convogli (in quella zona sono più di 500 al giorno). L’ultima volta ...