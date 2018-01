Milano | treno deragliato a Pioltello | solo dopo “l’analisi metallografica avremo la

Milano - treno di Trenord deragliato : terzo sopralluogo dei pm per chiarire la dinamica. Attenzione sul “punto zero” : Si riparte da lì, dal “punto zero”, come lo hanno ribattezzato gli investigatori del Nucleo operativo incidenti ferroviari. Per la terza volta in ventiquattr’ore, i poliziotti e i magistrati coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano sono tornati sulle rotaie vicino a Pioltello, alle porte di Milano, dove giovedì alle 6.57 il treno regionale Cremona-Milano di trenord ha iniziato a sbandare finendo la sua corsa oltre un ...

I treni e le tratte ferroviarie cancellate dopo il deragliamento del treno fuori Milano : I siti da tenere d'occhio e le cose da sapere sui possibili ritardi, per chi oggi deve arrivare o partire da Milano in treno The post I treni e le tratte ferroviarie cancellate dopo il deragliamento del treno fuori Milano appeared first on Il Post.

Milano - treno deragliato a Pioltello : ripresa la circolazione ferroviaria su due binari : E’ ripreso gradualmente dalle 6 il traffico ferroviario su due dei quattro binari della linea Milano – Brescia, a seguito del deragliamento del treno regionale 10452 di trenord verificatosi ieri mattina nella stazione di Pioltello: lo rende noto un comunicato di Ferrovie dello Stato, secondo cui sono attualmente assicurati i collegamenti della lunga percorrenza e del trasporto regionale tra le principali stazioni della linea, con ...

Treno deragliato a Milano : morte tre donne - cinque gravi | Trovato un pezzo di binario rotto lungo 23 centimetri : Le tre vittime sono Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio e Ida Milanesi, 61 anni, originaria di Caravaggio (Bergamo), dirigente dello staff di radioterapia all’istituto neurologico Besta di Milano

Treno deragliato a Milano : il binario stava per essere sostituito - : La rotaia che ha ceduto sarebbe dovuta essere cambiata di lì a poche ore. L'ad di Rfi Maurizio Gentile: "Ultima verfica su quel tratto due settimane fa". La Procura indaga per disastro colposo. ...

Milano - deraglia un treno pieno di pendolari : morte tre donne : Lo schianto contro un palo a 140 chilometri orari, poi l'incubo. Un regionale delle ferrovie trenord, partito da Cremona alle 5.32 e diretto a Milano-Porta Garibaldi, è deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello. Era pieno di pendolari che si stavano recando al lavoro (guarda il video). "Il treno ha iniziato a tremare - ha raccontato uno dei passeggeri - poi uno dei convogli si è staccato". Una tragedia senza ...

Treno Milano - Di Maio : 'M5s sforerà 3% per sicurezza dei pendolari' : "Il nostro governo, qualora i cittadini dovessero decidere di mandarci al governo, non sottrarrà soldi alla manutenzione di queste infrastrutture per restare nei vincoli Ue. Io il 3% lo voglio sforare ...

Milano - deraglia un treno di pendolari : tre morti e 46 feriti : Incidente tra Pioltello e Segrate per un convoglio partito da Treviglio e diretto a Lambrate. A bordo c’erano almeno 350 persone, estratti tutti i feriti e aperta un’inchiesta. Il 23 luglio scorso, un altro treno di trenord era parzialmente uscito dai binari proprio a Pioltello. Il questore: «Cedimento dei vagoni» | (

Milano - deraglia treno : morte 3 donne : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Mancavano tre minuti alle sette del mattino quando un treno, un convoglio trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a ...

Deraglia il treno del mattino Cremona-Milano. 3 donne morte - più di 100 pendolari feriti : Partito con 300 pendolari a bordo, è Deragliato intorno alle sette di mattina a Pioltello. I vagoni centrali hanno urtato i pali e si sono ripiegati su se stessi