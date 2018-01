Milano come la Puglia - l'indignazione della figlia di una vittima di Andria : Pioltello come Andria. A Quinta Colonna parla la figlia di una delle 23 vittime dell'incidente ferroviario che due anni fa, il 12 luglio 2016, si è verificato tra le stazioni di Andria e Barletta in ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : neurologa del Besta tra le vittime - “curava i malati come parenti” : “Ida era amatissima, una delle figure più rappresentative del reparto. Per tutti noi era un esempio di dedizione al suo lavoro ai suoi malati, perché più di chiunque altro si prendeva a cuore ogni singolo caso come se riguardasse un suo parente“. L’abnegazione, il grande amore per la professione e per i pazienti, sono le doti che di Ida Maddalena Milanesi – 61 anni, fra le 3 vittime della tragedia ferroviaria di questa ...

Milano - la neo senatrice a vita Liliana Segre accolta come una star da 2500 studenti : "Mi ha amareggiato sentir parlare ancora di razza bianca - ha detto lei entrando - ma credo che questo danneggi soprattutto chi l'ha fatto. Chi sfregia le...

Università di Milano-Bicocca : il biobanking di ricerca come opportunità per un patto di cittadinanza scientifica : biobanking, quali sono le opportunità e quali le implicazioni etico-normative? Se ne discute, nel corso del seminario Il biobanking di ricerca come opportunità per un patto di cittadinanza scientifica, presso l’Università di Milano-Bicocca (Lunedì 29 Gennaio 2018, dalle 10:00 alle 17:00 Edificio U4 – Aula Sironi, Piazza della Scienza 2, Milano.) La biobanca è una struttura senza scopo di lucro, istituita in un’istituzione pubblica o privata, che ...

Coppa Milano-Sanremo - tutto come ai vecchi tempi" : ... inserito per la prima volta nel Trofeo Superclassica Aci, è a numero chiuso (solo 100 auto costruite fra il 1906 e il 1976) ammettendo anche le auto del raggruppamento H di Aci Sport. A queste si ...

Come investire nel 2018? Arriva a Milano “Impatto Reale” - il summit degli investitori che vogliono cambiare la loro vita finanziaria : Come investire nel 2018? Arriva a Milano “Impatto Reale”, il summit con i migliori trader ed investitori del momento… Milano, 17 gennaio 2018 – Il 17 e 18 febbraio 2018 si terrà presso l’Hilton di Milano ‘Chiamata alla libertà’, il summit Finanziario 2018 del ciclo “Impatto Reale”. L’evento si tiene annualmente ed è frequentato da imprenditori, investitori, esperti di [...]

Droga dello stupro nel cocktail/ Milano - 23enne narcotizzata : Cnr - “ecco come funziona l’ecstasi liquida” : Droga dello stupro nel cocktail: il caso della 23enne narcotizzata e stuprata a Milano dagli amici, "perchè l'hanno fatto?". Ghb, benzodiazepine e altri "metodi" usati(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale : tre arresti. La pm : “Donne trattate come selvaggina” : L’avevano invitata a bere un cocktail in un locale di via Crema, zona Porta Romana, a Milano. Si conoscevano e lei si fidava. Ma l’hanno poi narcotizzata con le benzodiazepine, la cosiddetta droga dello stupro. Ci sono anche le immagini delle telecamere a riprendere il momento in cui versano la sostanza nel drink all’interno del locale. E hanno poi abusato di lei per tutta la notte. Sono stati arrestati in tre, due dei quali ...

Biglietti per gli U2 a Milano in prevendita anticipata : come e dove acquistarli dal 18 al 20 gennaio : Al via la prevendita dei Biglietti per gli U2 a Milano: da oggi, 18 gennaio 2018, i fan iscritti al Fanclub ufficiale degli U2 potranno acquistare i ticket d'ingresso per i concerti italiani in pre-sale anticipata esclusiva, con canale dedicato. L'11 e il 12 ottobre 2018, gli U2 terranno due concerti nel nostro Paese, al Mediolanum di Milano. I Biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 26 gennaio ma gli iscritti al Fanclub ...

Milano - operai morti. La testimonianza di un lavoratore : “Azienda sempre attenta. Non capisco come sia accaduto” : La testimonianza di uno dei lavoratori dell’azienda Lamina di Milano, che non sa spiegarsi cosa possa essere accaduto. “Da poco – racconta – era stata fatta la manutenzione degli impianti e l’azienda è sempre stata molto attenta e sensibile alla salute dei lavoratori. Non capisco cosa sia potuto accadere”. L'articolo Milano, operai morti. La testimonianza di un lavoratore: “Azienda sempre attenta. ...

Quella sera in cui Netflix ha provato a farci vivere come in Black Mirror - a Milano : Netflix ancora una volta ha declinato con successo una strategia che unisce la gestione dei social a una forte attenzione nel modo in cui lo show viene portato nel mondo reale. Nel caso di Black ...

Biglietti per gli U2 a Milano nel 2018 - due prevendite anticipate col codice d’acquisto : come partecipare : Partirà il 26 gennaio la prevendita generale dei Biglietti per gli U2 a Milano dell'11 e 12 ottobre 2018, ma per gli iscritti al sito della band e per coloro che hanno acquistato l'album in pre-order lo scorso novembre è prevista la possibilità di accedere all'acquisto dei ticket in anticipo rispetto alla vendita al pubblico. La prima prevendita riguarda gli abbonati di U2.com, i quali accederanno ad una prevendita che parte questo giovedì 18 ...

Milano. Come accedere ai contributi per gli inquilini morosi : I nuclei familiari che per una sopravvenuta impossibilità non hanno provveduto al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale possono presentare domanda per l’erogazione di un contributo messo a disposizione dalla…Continua a leggere →

Riki sfila per Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week : il debutto come modello sulle passerelle milanesi (foto) : Riki sfila per Dolce & Gabbana alla settimana della moda milanese: da cantante di successo a modello alla Milano Fashion Week! Le sfilate di Riki per Dolce & Gabbana hanno visto il cantante di Amici impegnato in una serie di eventi che si sono svolti nel corso del Weekend. Gli eventi della nota casa di alta moda italiana hanno visto quindi un protagonista d'eccezione, oltre che volti come Cameron Dallas, Dybala e Maluma. Durante la ...