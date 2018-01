: RT @poliziadistato: Padre e figlio di 51 e 23 anni residenti a Como sono stati arrestati da #Digos di Milano e Como per #terrorismo Per mot… - gianlucasberna : RT @poliziadistato: Padre e figlio di 51 e 23 anni residenti a Como sono stati arrestati da #Digos di Milano e Como per #terrorismo Per mot… - cuculocacaglia : #forumitaliafrancia la Francia è una propaggine dell' Africa e miniera di terrorismo, basta guardare la nazionale p… - Custocloud68 : RT @poliziadistato: Padre e figlio di 51 e 23 anni residenti a Como sono stati arrestati da #Digos di Milano e Como per #terrorismo Per mot… - Cascavel47 : Milano, arrestati padre e figlio egiziani per terrorismo. “Il minore era integrato. Per questo lo chiamavano ‘cane'… - silviabest77 : Milano, arrestati padre e figlio egiziani per terrorismo. “Il minore era integrato. Per questo lo chiamavano ‘cane'” -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Era un “cane”, viveva nel “peccato” perché frequentava una donna italiana, “una sporca”. Nell’estate di due anni fa, Sayed Fayek Shebl Ahmed, ex mujaheddin combattente in Bosnia, parlava così di suoHamza. Il, l’impuro, la “pecora nera” della famiglia perché in guerra non voleva andarci. Mentre il grande Saged Sayed era bravo, l’orgoglio di famiglia perché si era convinto ad arruolarsi come soldato in Siria per un gruppo legato ad Al Nusra. Hamza invece non voleva saperne di ideologie estremiste ed era inserito nel modus vivendi occidentale. Adesso, 51 e 23 anni, sono statiper associazione con finalità disu ordine del gip Carlo Ottone De Marchi, al termine dell’indagine condotta dalla Digos die di Como, sotto la guida del procuratore aggiunto Alberto ...