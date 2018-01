Milan | una nuova cessione a gennaio? Mentre a giugno si punta al grande colpo

Milano - treno di Trenord deragliato. Il tecnico : “Così si è rotto il binario. Una serie di difetti - forse anche nei lavori” : L’ipotesi più probabile è una “cattiva realizzazione della giuntura” dei due pezzi di rotaia accoppiata al “martellamento” per un “difetto di rincalzatura del binario”. Per questo si sarebbe staccata quella lastra di 23 centimetri nella parte superiore della rotaia causando l’incidente ferroviario all’altezza di Pioltello che ha provocato 3 morti e 46 feriti, 6 dei quali gravi: una serie di ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : una vittima viaggiava con la figlia - ora ricoverata : Una delle tre vittime della tragedia di Pioltello, Pierangela Tadini, era in viaggio in compagnia della figlia sul treno deragliato a Pioltello. La figlia, 18 anni, si è salvata, ma è rimasta ferita. Lo ha riferito una parente della donna a Vanzago (Milano), dove Pierangela Tadini, originaria di Caravaggio, viveva da anni. “Lucrezia ha preso una botta forte, è in ospedale, cercate di capire” si è limitata a dire ai giornalisti che, a ...

Milano - deraglia il treno dei pendolari : 4 morti e 100 feriti - alcuni gravissimi. "Una rotaia ha ceduto" : Un treno delle ferrovie trenord è deragliato dai binari questa mattina a Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano. Il bilancio, ancora provvisorio, è di quattro morti ed un centinaio...

Gomez è una furia : 'Al Milan ci sono incapaci' : Infuria in casa Milan il caso Gustavo Gomez. Il difensore paraguaiano, che in rossonero non gioca, vuole andare a tutti i costi al Boca Juniors, ma il Diavolo chiede almeno 7 milioni di euro, troppo ...

The JIMI HENDRIX REVOLUTION – la religione elettrica – Venerdì 23 Marzo al Teatro Della Luna di Milano : THE JIMI HENDRIX REVOLUTION – la religione elettrica, è lo spettacolo dedicato all’intera storia di JIMI HENDRIX in programma il 23 Marzo 2018 al Teatro Della Luna di Milano. I biglietti sono in vendita nel circuito TicketOne (prezzi a partire da 17€). The JIMI HENDRIX REVOLUTION, organizzato dall’agenzia di produzione e management We4Show – a new concept for the show, è un viaggio appassionante attraverso le parole, le note e […]

Due anni fa scompariva Giulio Regeni - la Statale di Milano gli intitola una borsa di studio : Istituita per un dottorato di ricerca in area politico sociale, l'ambito di interesse del giovane ricercatore triestino, torturato e ucciso in Egitto

Milano - scende dal tram e spacca tutto con una spranga : passante colpito alla testa : Un 32enne originario del Camerun, in evidente stato di alterazione, martedì sera ha aggredito senza motivo un 31enne serbo che aspettava il 9 all’incrocio con viale Sabotino. Arrestato dai carabinieri

Milano - la neo senatrice a vita Liliana Segre accolta come una star da 2500 studenti : "Mi ha amareggiato sentir parlare ancora di razza bianca - ha detto lei entrando - ma credo che questo danneggi soprattutto chi l'ha fatto. Chi sfregia le...

Maldini mai banale : il consiglio al Milan su Gattuso e una bordata alla Figc : A margine della mostra ‘Il mito del calcio delle sue due vecchie squadre e dei progetti futuri’, Paolo Maldini ha rilasciato interessanti dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’. Molti i temi toccati a cominciare da un consiglio al Milan in merito a Gattuso: “Rino sta dando idee di gioco e sta trasmettendo le sue convinzioni. Si vede anche dall’intensità degli allenamenti. Si è trovato in una situazione ...

Incendio in una ditta chimica nel Milanese : 6 operai in ospedale : Sei operai sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sono gravi, dopo aver inalato il fumo prodotto nell’Incendio scoppiato all’interno della ditta di Settimo Milanese in cui stavano lavorando, la “Axomatic”. L’azienda produce turboemulsori. Secondo quanto ricostruito finora da vigili del fuoco e carabinieri, il principio di Incendio si e’ sviluppato a causa della reazione ...

GUSTAVO GOMEZ AL BOCA?/ Calciomercato Milan - Mirabelli : nessuna lite con l'agente del paraguaiano : GUSTAVO GOMEZ al Boca Juniors? Il difensore diventa un caso di Calciomercato in casa Milan. Il paraguaiano vuole solo gli argentini ma è tensione tra le due società. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:41:00 GMT)

Anche nel 2017 Milano ha ospitato più turisti di Roma. Una ricerca : Milano è ‘glamour, di tendenza’ e alla moda. Piace molto ai turisti che l’hanno premiata con un boom di arrivi: circa 8,4 milioni in un anno. Un numero, questo, che le ha garantito il 14esimo posto nella classifica delle città più visitate al mondo, superando ancora una volta Roma, ferma al 17esimo con 7,3 milioni di visitatori. È quanto emerso ...