Milan | importante cena in casa rossonera | ecco di cosa si è parlato

Milan - la verità di Gattuso : il mercato - Andrè Silva ed una conferma importante : “Dobbiamo riprendere da dove abbiamo finito, abbiamo il dovere di farlo. Abbiamo lavorato molto bene, siamo contenti della professionalita’ dei calciatori, ma non avevamo alcun dubbio. E’ un bel mestiere questo, peccato ci sia la gara il sabato o la domenica”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Rino Gattuso, presentando la sfida di domani a Cagliari. “La sosta? Ne avevamo bisogno, abbiamo avuto valutazioni ...

CALCIOMERCATO Milan / News : per Calhanoglu un'occasione importante (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato MILAN Badelj dela Fiorentina.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:38:00 GMT)

Importante annuncio di Kakà sul suo futuro : “San Paolo - Milan o ritiro? Ho preso una decisione…” : Dopo aver lasciato Orlando e gli Stati Uniti, Kakà ha preso una decisione in merito al proprio futuro. Appenderà gli scarpini al chiodo o continuerà a giocare? Domenica finalmente sapremo cosa ha scelto di fare da grande il brasiliano. Il trentacinquenne ex nazionale verdeoro potrebbe continuare a giocare nel San Paolo o diventare un dirigente del Milan. Kakà ha già svelato la propria scelta a Galvão Bueno, il presentatore e telecronista più ...

Milan - Gattuso : "I nuovi al di sotto delle possibilità. Rijeka? Gara importante" : Dopo il pareggio beffa all'ultimo secondo contro il Benevento, il Milan si rituffa sull'Europa League, dove è già qualificato ai sedicesimi e imbottito di riserve affronterà il Rijeka nell'ultima ...

Rijeka-Milan - Gattuso : 'Un risultato importante ci serve come il pane. Voglio senso d'appartenenza' LIVE : La delusione per la beffa di Benevento è ancora tanta, il Milan prova a mettersela alle spalle in Europa League. Trasferta a Fiume per i rossoneri, già qualificati come primi del girone. Gattuso, alla ...

Milano : Bonomi (Arexpo) - masterplan passaggio importante - mantenuti impegni : ...del masterplan e per lo sviluppo di parte dell'area su cui si è svolta la esposizione universale del 2015 segna un passaggio molto importante per la realizzazione di un grande parco della scienza, ...

