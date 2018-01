: Migranti si cuciono bocca per protesta - NotizieIN : Migranti si cuciono bocca per protesta - NotizieIN : Migranti, si cuciono bocca per protesta - rep_palermo : Lampedusa, i migranti si cuciono la bocca per protestare contro i rimpatri - geniodipalermo : Lampedusa, i migranti si cuciono la bocca per protestare contro i rimpatri - rep_palermo : Lampedusa, i migranti si cuciono la bocca per protestare contro i rimpatri -

Quarantaduestanno proseguendo lache va avanti da giorni davanti alla Chiesa madre di Lampedusa per essere trasferiti altrove e non essere rimpatriati. Si tratta di un gruppo di tunisini. Alcuni di loro non mangiano da 3 giorni e altri si sono addirittura cuciti lacon ago e filo. Le forze dell'ordine seguono la, senza intervenire.(Di venerdì 26 gennaio 2018)