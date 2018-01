Mette i piedi sul sedile in metrò Agente la scorta fuori e la arresta

Nel 2018 arriverà la sedia a rotella robotica made in Italy : "PerMetterà alle persone disabili di muoversi anche restando in piedi" : La domanda di brevetto europeo è già stata depositata e "a partire dalla fine del 2018 dovrebbe entrare in commercio" la prima sedia a rotelle robotica che permette a una persona disabile di muoversi anche restando in piedi. Lo ha detto all'ANSA Stefano Mazzoleni, ricercatore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e responsabile scientifico e tecnico del progetto, a margine della presentazione del prototipo a Roma, nella sede ...