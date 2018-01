Meteo Protezione Civile | il bollettino per domani | Sabato 27 Gennaio

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani 25 Gennaio : Anche la giornata di domani, Giovedì 25 Gennaio, sarà caratterizzata da tempo prevalentemente stabile e ampio soleggiamento, grazie all'alta pressione ancora presente sul nostro territorio....

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani 24 Gennaio : Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà condizioni Meteo decisamente stabili sull'intera penisola. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Mercoledì 24...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Martedi' 23 Gennaio : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo generalmente stabile sulla penisola, ad eccezione dell'estremo Sud Italia dove avranno luogo delle precipitazioni. Ecco il bollettino dettagliato a...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - 21 Gennaio : Nella giornata di domani avremo residua instabilità al Sud Italia, ma con tendenza a miglioramento; stabile altrove. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Domenica...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : calo delle temperature e venti di burrasca da Nord a Sud : Allerta Meteo – Correnti Nord atlantiche in quota determineranno nelle prossime ore una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con conseguente abbassamento delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Sabato 20 Gennaio : Nella giornata di domani assisteremo ad un debole passaggio perturbato che interesserà principalmente le regioni adriatiche della penisola. Ecco il bollettino della Protezione Civile: Previsioni...

Meteo - il vento continua a sferzare l'Italia : allerta della Protezione Civile : Venti sempre più forti continuano a sferzare la zone del Centro-Nord. Le regioni più colpite da questa ondata di maltempo sono Emilia-Romagna, Marche...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per le prossime ore : torna il forte vento : Allerta Meteo – Un nuovo flusso di correnti di origine atlantica determinerà, nelle prossime ore, un’intensificazione della ventilazione anche a bassa quota, dai quadranti occidentali, su molte regioni italiane con rinforzi su Toscana, Emilia-Romagna e Marche, specie sui rilievi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Meteo Protezione Civile domani : netto miglioramento del tempo : Nella giornata di domani avremo un netto miglioramento delle condizioni Meteo sull'Italia. Vediamo il bollettino redatto dalla Protezione Civile: Previsioni Meteo Giovedì 18 Gennaio...

Allerta Meteo Campania : avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare valevole a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In particolare, sulla Campania, spireranno venti forti occidentali con temporanee raffiche e il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di “porre in essere tutte ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte vento sull’Italia : violenta burrasca - freddo e nevicate Mercoledì 17 Gennaio : Allerta Meteo – Forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo della ventilazione interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al meridione. I forti venti porteranno anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali, con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile domani : molte nubi - piogge - e venti di burrasca! : Tese correnti occidentali continueranno a interessare la nostra penisola nella giornata di domani, determinando diffusa nuvolosità e precipitazioni sparse, in particolare sulle regioni...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte vento in arrivo sull’Italia : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Nei prossimi giorni la nostra Penisola sarà interessata da un deciso rinforzo della ventilazione, dapprima dal quadrante sud-occidentale e, nella giornata di mercoledì, dal quadrante di Nord-Ovest. A determinare tale variazione del quadro Meteorologico saranno forti correnti in quota provenienti dall’area nord-atlantica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Meteo Protezione Civile : qualche pioggia domani - venti in forte intensificazione : Nella giornata di domani avremo una nuvolosità diffusa su gran parte dei settori, con delle precipitazioni che interesseranno principalmente le regioni tirreniche della penisola. Ecco il bollettino...