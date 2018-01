Meningite | 3 morti in Campania nel 2018 | “occorre un attento monitoraggio”

: Meningite, in Campania 3 morti in un mese. Ma per i sanitari non c'è allarme - Secolo d'Italia - farro50farro : Meningite, in Campania 3 morti in un mese. Ma per i sanitari non c'è allarme - Secolo d'Italia - fmavitto : Oms lancia l’allarme annegamento: ogni anno almeno 360mila morti, la terza causa di morte per incidente nel mondo.… - amariMarisa : @BarillariM5S @DanielaPellizza Quando c’erano bambini rovinati da vaiolo rosolia poliomielite oppure morti x morbil… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Innelsi sono registrati 6 casi dicon 3in meno di un mese: “Occorre unmonitoraggio, ma bisogna dire che si tratta di ceppi di meningococco diversi (in 2 casi C, in 1 B, in 2 Y e in 1 W), che l’inverno è la stagione peggiore e che nel 2014 insi erano registrati numeri simili. Dunque non c’è motivo di particolare allarme, ma esiste un problema reale che va attentamente monitorato“, spiega all’AdnKronos Salute Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Qualche anno fa in Toscana fu rilevato “un aumento significativo di casi, soprattutto da meningococco C, concentrati in un’area particolare. Solo una massiccia campagna di vaccinazione ha consentito di controllare la situazione. Questo per dire che il fenomeno innon va ignorato, ma ...