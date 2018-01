Meizu M6s compare in un primo teardown | è abbastanza facile da riparare

Meizu M6s : Il nuovo Meizu M6s è uno smartphone entry-level che offre delle caratteristiche davvero interessanti. È caratterizzato da un display di 5,7 pollici in formato 18:9 con risoluzione HD+ (720 x 1.440 pixel). Il processore è un Samsung Exynos 7872 Hexa-Core, affiancato da 3 GB di RAM. Per quanto riguarda lo storage troviamo 32 o 64 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD fino a 128 GB. Inoltre possiede il lettore di impronte digitali ...

Meizu M6s è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Meizu M6s Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Meizu M6s ufficiale: Exynos 7872, display 5.7″ 18:9 e sensore impronte laterale. Come da programma, Meizu ha presentato poche orefa il suo primo smartphone per il 2018. Si tratta di Meizu M6s, un dispositivo ricco di novità e davvero molto interessante, anche perché è il primo smartphone Meizu a utilizzare uno schermo con fattore […]

Meizu M6s è ufficiale! Ecco tutti i dettagli : Dopo i tanti rumor ed i nostri tanti articoli su di esso, Meizu ha da poche ore annunciato ufficialmente in Cina il suo nuovo medio di gamma chiamato Meizu M6S. Scopriamo tutte le sue particolarità. Caratteriste Meizu M6S è proprio come lo immaginavamo: un bel display lungo da 18:9, il design che ricorda i precedenti modelli ma che si distingue per alcuni piccoli particolari ed il sensore d’impronte digitali sulla cornice destra proprio ...

Meizu M6s è ufficiale : schermo 18 : 9 - chipset Exynos e lettore di impronte laterale : Meizu M6s è stato presentato ufficialmente oggi, con schermo 18:9 da 5,7 pollici, SoC Exynos 7872 e lettore di impronte laterale. L'articolo Meizu M6s è ufficiale: schermo 18:9, chipset Exynos e lettore di impronte laterale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tutto è pronto per Meizu M6s - anche i volantini : Proprio per non farci mancare nulla, l’opuscolo pubblicitario del nuovo smartphone Meizu M6S è finito online confermando le sue caratteristiche. Lo attendiamo da mesi e finalmente il momento sta per giungere. Dopo la presentazione di Meizu M6, ultimo smartphone della casa per il 2017, adesso siamo pronti per veder ripartire Meizu per questo 2018, e riparte col botto. Nella giornata di domani, infatti, l’azienda ...

Meizu apre i pre-ordini per M6S – mancano solo 3 giorni! : In attesa della presentazione ufficiale del 17 gennaio 2018, Meizu decide di aprire sul proprio sito ufficiale i pre-ordini per il nuovo M6S. Finalmente si entra nel nuovo mondo! Dopo la messa in vendita di M6 Note, primo Meizu pronto Out of the box con processore Qualcomm Snapdragon ad arrivare da noi, siamo pronti ad assistere alla presentazione del nuovo smartphone della casa cinese. Queste, atteso come M6S, vedrà il suo debutto in data 17 ...

Meizu M6s potrebbe avere due varianti - un tasto mBack virtuale e un nuovo metodo di sblocco : Si avvicina il momento della presentazione di Meizu M6s che salvo sorprese sarà annunciato il prossimo 17 gennaio. È dunque inevitabile che si […] L'articolo Meizu M6s potrebbe avere due varianti, un tasto mBack virtuale e un nuovo metodo di sblocco è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Meizu M6s certificato con sensore di impronte laterale e display 18 : 9 : Meizu M6s (noto anche come mBlu S6) passa dalla certificazione del TENAA, svelando/confermando design e alcune caratteristiche tecniche. L'articolo Meizu M6s certificato con sensore di impronte laterale e display 18:9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Meizu M6s verrà presentato il 17 gennaio - nuovi leak riguardano l’Exynos 7872 e lo Xiaomi Redmi Note 5 : Meizu M6S verrà presentato il 17 gennaio, intanto appare su AnTuTu ed emergono nuovi leak sulle specifiche del SoC Exynos 7872 e sullo Xiaomi Redmi Note 5. L'articolo Meizu M6S verrà presentato il 17 gennaio, nuovi leak riguardano l’Exynos 7872 e lo Xiaomi Redmi Note 5 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ormai è ufficiale : Meizu M6s avrà un processore Exynos ed il sensore d’impronte laterale : Finalmente siamo giunti nel 2018, un anno che porterà sicuramente tanta innovazione tecnologica e tanti miglioramenti in tutto quello che ci circonda. Il primo cambiamento che ci prepariamo a vedere ha come protagonista Meizu e la sua decisione di unirsi alla massa. Infatti, secondo i tanti rumors trapelati negli ultimi tempi ed i tweet ufficiali da parte dell’azienda, quest’ultima inizierà a produrre smartphone col nuovo stardard di ...

Meizu presenterà uno smartphone con schermo 18 : 9 il 4 gennaio : sarà Meizu M6s? : Meizu presenterà un nuovo smartphone con schermo 18:9 il 4 gennaio.Potrebbe trattarsi di Meizu M6S che potrebbe chiamarsi anche Meizu Blue Charm S. L'articolo Meizu presenterà uno smartphone con schermo 18:9 il 4 gennaio: sarà Meizu M6s? è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Meizu M6s svela il suo design in un video : Ormai mancano pochi giorni alla “riapertura” di Meizu. Dopo il periodo di pausa preso dalla presentazione di nuovi smartphone, il 2018 rappresenterà un nuovo capitolo nella storia di quest’azienda. Rappresenterà il suo 15esimo anno di attività e, con esso, un forte cambiamento nel modo di distribuire i suoi device. Fra quest’ultimi, sappiamo già i nomi di due che verranno presentati: 15 Plus e M6S. Il 15 Plus, di cui ve ...

I presunti Meizu M6s - 15 Plus e un inedito smartphone compaiono in foto e video : Possibili immagini e video per Meizu M6s e Meizu 15 Plus, mentre spuntano alcuni render di presunto ulteriore smartphone. L'articolo I presunti Meizu M6s, 15 Plus e un inedito smartphone compaiono in foto e video è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Meizu M6s riceve la certificazione CQC : Nelle ultime ore, un misterioso device che si pensa essere Meizu M6S sembrerebbe aver ricevuto la certificazione CQC. Ecco tutti i dettagli! Partiamo con questo articolo facendo un po’ di chiarezza su cosa si intende con CQC. Con CQC ci si riferisce ad un ente di certificazione professionale di Cina Certification & Inspection Group (CCIC) approvato dall’amministrazione statale per la supervisione della qualità, ispezione, ...