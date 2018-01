Maxxi | un 2018 tra identità e futuro Da Zevi a Pellegrin | Confermata Melandri | nuova sede

: RT @Exibart: Il 2018 del @Museo_MAXXI, con oltre dieci nuove mostre, tre progetti speciali e quattro focus sulla collezione - beafabbretti : RT @Exibart: Il 2018 del @Museo_MAXXI, con oltre dieci nuove mostre, tre progetti speciali e quattro focus sulla collezione - mypartners_info : RT @artribune: Maxxi: Riconfermata Giovanna Melandri alla Presidenza. La videointervista - ArteMagazine : MAXXI. Le mostre e i progetti artistici speciali per il 2018: Il 25 gennaio i vertici del… - claudysmelly : RT @RaiRadioTechete: Per I GRANDI PERSONAGGI l'intervista di Edoardo Melchiorri a Giulia Ferracci, curatrice del MAXXI e - dagli... https:… - axelvassallo : RT @RaiRadioTechete: Per I GRANDI PERSONAGGI l'intervista di Edoardo Melchiorri a Giulia Ferracci, curatrice del MAXXI e - dagli... https:… -

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Roma - Dalla retrospettiva su Brunonel centenario dalla nascita alle provocazioni di Allora e Calzadilla; dalle immagini di denuncia di Paoloall'arte nell'era dell'intelligenza artificiale con Low Form. E poi i giovani talenti del PremioBulgari, la collaborazione con Palazzo Barberini, il focus sull'Africa con le mostre african Metropolis e Road to justice, e la strada come laboratorio per creativi in The street. Infine i progetti pronti a 'espatriare', come la mostra Classic Reloaded a Beirut e Tunisi, e una, grandedistaccata a L'Aquila. È uno sguardo carico di identità e diquello con cui ilriparte nel, inaugurando un nuovo quinquennio ancora sotto la guida di Giovanna, riPresidente della Fondazione con tutto il cda dal Ministro Franceschini. Aperto alle visioni del ...