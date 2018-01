: #BreakingNews Mattarella:fare luce su incidente treno - CybFeed : #BreakingNews Mattarella:fare luce su incidente treno - ansa_it : Treno deragliato: Mattarella, fare luce - Retenews24 : Treno deragliato: Mattarella, fare luce - ROMA, 26 GEN – Il Presidente della Repubblica Mattarella si è detto profo… - Retenews24 : Treno deragliato: Mattarella, fare luce - ROMA, 26 GEN – Il Presidente della Repubblica Mattarella si è detto profo… - Retenews24 : Treno deragliato: Mattarella, fare luce - ROMA, 26 GEN – Il Presidente della Repubblica Mattarella si è detto profo… -

"Profondamente colpito". Così si è detto il presidente della Repubblica,, per l'ferroviario a Pioltello,nell'hinterland milanese, che ha causato 3 morti e numerosi feriti. "Occorre rapidamentepienasulle cause e su eventuali responsabilità. E' altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la sicurezza dei passeggeri", dichiara, esprimendo solidarietà ai familiari delle vittime.(Di venerdì 26 gennaio 2018)