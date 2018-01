Martina Valcepina | la scheda e il palmares – Short Track – Qualificati Italia Olimpiadi

Martina VALCEPINA/ Sognano l'oro olimpico nello short track (Che tempo che fa - 21 gennaio) : MARTINA VALCEPINA ospite a Che tempo che fa nella puntata del 21 gennaio: Fabio Fazio intervista la "mamma volante" che sogna l'oro olimpico nei 1500 metri(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia! Arianna Fontana e Martina Valcepina le punte - 5 donne e 2 uomini : Kenan Gouadec, CT della Nazionale Italiana di Short track, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. Sono sette i posti a disposizione: cinque al femminile e due al maschile. Questi gli azzurri che vedremo sul ghiaccio sudcoreano. Arianna Fontana Martina Valcepina Cecilia Maffei Lucia Peretti Cynthia Mascitto Tommaso Dotti Yuri Confortola Nessuna grande sorpresa ...

Short track - Arianna Fontana regista del settimo sigillo! CAMPIONESSA D’EUROPA! Che doppietta con Martina Valcepina : Arianna Fontana sul tetto d’Europa. Fantastica impresa della CAMPIONESSA valtellinese, che conquista il settimo titolo continentale della carriera agli Europei di Dresda (Germania). Straordinaria la nativa di Berbenno, che ha attuato il sorpasso ai danni della connazionale Martina Valcepina, nella classifica overall, proprio nell’ultima gara sui 3000m. Sul ghiaccio si sono sfidate le migliori otto della graduatoria generale e la pattinatrice ...

LIVE Short track - Europei 2018 in DIRETTA : che duello azzurro! Sfida tra Arianna Fontana e Martina Valcepina per la corona continentale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Dresda (Germania) negli Europei di Short track. Si prospetta una super Sfida tutta italiana per la conquista del titolo continentale nell’overall tra Martina Valcepina ed Arianna Fontana. La 25enne di Sondalo è stato protagonista di un day-2 semplicemente strepitoso, realizzando una doppietta d’oro nei 500 e 1500 metri ...

Short track - Europei Dresda 2018 : Martina Valcepina - ‘mamma volante’ aspira al trono continentale e poi a PyeongChang… : Chissà cosa avrebbe pensato Martina Valcepina, prima di questa stagione agonistica, se le avessero parlato di medaglie d’oro nella rassegna continentale di Short track a Dresda (Germania). Sicuramente avrebbe fatto fatica a crederci. Lei, mamma di due splendide gemelle, ha vissuto il ruolo di genitore ed atleta sdoppiandosi, riuscendo a conciliare due aspetti tanto impegnativi quanto ricchi di responsabilità. “Il Centro Federale è ...

Short track - Europei Dresda 2018 : Martina Valcepina - mamma volante aspira al trono europeo e poi a PyeongChang… : Chissà cosa avrebbe pensato Martina Valcepina, prima di questa stagione agonistica, se le avessero parlato di medaglie d’oro nella rassegna continentale di Short track a Dresda (Germania). Sicuramente avrebbe fatto fatica a crederci. Lei, mamma di due splendide gemelle, ha vissuto il ruolo di genitore ed atleta sdoppiandosi, riuscendo a conciliare due aspetti tanto impegnativi quanto ricchi di responsabilità. “Il Centro Federale è ...

Short track - Europei 2018 : Martina Valcepina show! Staffetta maschile in finale. Per Fontana un argento e molti rimpianti : Martina Valcepina è la grande protagonista finora degli Europei di Short track in corso di svolgimento a Dresda. L’azzurra ha conquistato due medaglie d’oro, trionfando prima nei 1500m e poi nei 500m. Una fantastica doppietta, che ha fatto volare la valtellinese in vetta alla classifica Overall con 68 punti e con un margine molto importante sulle avversarie. Un sabato eccezionale per lo Short track azzurro, visto che Arianna Fontana ...

Short track - Europei 2018 : Martina Valcepina e Arianna Fontana STRARIPANTI! Oro e argento nei 500 metri - magica Italia! : E’ un’Italia semplicemente magica quella sul ghiaccio degli Europei di Short track in corso di svolgimento a Dresda. Dopo la vittoria di Martina Valcepina nei 1500m, arriva una meravigliosa doppietta azzurra nei 500m. Ancora una volta è la valtellinese a salire sul gradino più alto del podio, mettendosi al collo il secondo oro consecutivo nel giro di un’ora e volando sempre di più in testa nella classifica overall. A completare ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : CHE ITALIA!!! BRIGNONE E PELLEGRINO : TRIONFI MERAVIGLIOSI! Martina Valcepina oro europeo nei 1500!!! Italia avanti nella staffetta donne del Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...

Martina Valcepina regina d'Europa nei 1500 a Dresda : Oggi Dresda è più che mai avvolta dal tricolore, considerando anche il trionfo di Federico Pellegrino nella tappa Coppa del Mondo di sci di fondo disputata per la prima volta nella storia propria ...

Short track - IMPERATRICE D’EUROPA! Martina Valcepina in lacrime : trionfo monumentale sui 1500m - quarta Arianna Fontana : Iniziano con il botto gli Europei di Short track 2018 di Dresda per l’Italia. Martina Valcepina conquista la medaglia d’oro nei 1500m femminile. Un trionfo semplicemente straordinario per la valtellinese, tornata in grande spolvero in questa stagione dopo la pausa dovuta alla maternità. Un piccolo grande capolavoro quello compiuto da Martina nell’ultimo giro, con la nativa di Sondalo che conquista il suo secondo oro individuale ...

LIVE Short track - Europei 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana e Martina Valcepina a caccia di medaglie. Staffette per la finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Sarà un sabato di grandi emozioni per i colori azzurri, perchè nella rassegna continentale che si svolge a Dresda (Germania) si assegnano le prime medaglie. Ci sarà, infatti, la finale dei 500m e dei 1500m e fari puntati per l’Italia su Arianna Fontana e Martina Valcepina, che ben hanno figurato nelle batterie di ieri. Le due punte di diamante della nazionale hanno ...

Short track - Europei 2018 – Italia a valanga in batteria : Arianna Fontana - Martina Valcepina - uomini e staffette avanti tutta : Sono incominciati gli Europei 2018 di Short track. A Dresda (Germania) prima giornata dedicata interamente alle batterie delle varie specialità. La rassegna continentale, ultimo test prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia. Arianna Fontana, portabandiera azzurra ai Giochi e stella indiscussa di questo sport, ha passato il turno su tutte le distanze: 2:34.565 nei 1500m (ha vinto la ...

LIVE Short track - Europei Dresda 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana e Martina Valcepina avanti tutta nelle prime batterie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Incomincia il lungo weekend della rassegna continentale che si svolgerà a Dresda (Germania): venerdì 12 gennaio riservato ai turni preliminari sul ghiaccio teutonico. Spazio alle batterie dei 500, 1000 e 1500 metri sia maschili che femminili. L’Italia si affiderà soprattutto alla stella Arianna Fontana e Martina Valcepina che vanno a caccia delle finali puntando ...