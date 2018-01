Marta Bassino Splendido secondo posto nella combinata di sci di Lenzerheide

Sci alpino - Combinata Lenzerheide 2018 – Marta Bassino : “Troppo contenta per il podio - sto trovando fiducia” : Marta Bassino torna sul podio in Coppa del Mondo grazie al secondo posto conquistato nella Combinata alpina di Lenzerheide. L’azzurra si sta lasciando alle spalle l’opaco inizio di stagione e ora è in grande forma quando le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono sempre più vicine. Queste le dichiarazioni che la piemontese ha rilasciato alla Fisi: “Sono troppo contenta arrivo da un periodo poco felice ma stavo ritrovando ...

Sci alpino - Combinata Lenzerheide 2018 – Marta Bassino torna sul podio! Superlativa seconda dietro a Holdener - out Brignone : Marta Bassino è tornata in forma nel momento più importante della stagione e, dopo la bellissima prima manche stampata in gigante a Kronplatz, conquista un eccellente secondo posto nella Combinata alpina di Lenzerheide, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. A meno di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’azzurra sta salendo in quota dopo un opaco avvio di stagione e torna tra le magnifiche tre a ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Lindsey Vonn davanti a tutte! Federica Brignone è seconda - Marta Bassino quarta - Wendy Holdener è vicina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

Sci alpino - le pagelle del Gigante di Kronplatz 2018 : Federica Brignone da 9 - Rebensburg impeccabile. Bentornata Marta Bassino! : Il Gigante di Kronplatz 2018 ha visto il ritorno alla vittoria della tedesca Viktoria Rebensburg, al terzo successo stagionale fra le porte larghe dopo i trionfi di Soelden e Killington. Al momento, Rebensburg sembra la favorita numero uno in vista dei Giochi Olimpici in Gigante, anche perché oggi ha vinto dopo due settimane di assenza dalle gare a causa dell’influenza. Dietro di lei si piazzano un’eccellente Raghnild Mowinckel, al ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2018 – Federica Brignone : “Non ero al 100% - ho dato tutto : felice del podio”. Marta Bassino : “Un pizzico di amaro” : Ottima Italia nel Gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Federica Brignone ha concluso con un eccellente terzo posto, subito davanti a Marta Bassino. Top ten anche per Irene Curtoni. Di seguito le parole delle azzurre rilasciate alla Fisi: Federica Brignone: “Questa pista è difficile ed è bellissima, dovremmo fare tutte le gare così. Io ho dato tutto e sono veramente contenta. Da questa mattina ho ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2018 : Federica Brignone batte la febbre e sale sul podio! Trionfa Rebensburg - quarta Marta Bassino : L’Italia dello sci alpino femminile non scende più dal podio. Stavolta è stata Federica Brignone a centrare il terzo posto nel Gigante di Kronplatz. Un risultato davvero notevole: solo tre giorni fa l’azzurra rinunciava a prendere il via alla discesa di Cortina per via della febbre alta. Non è guarita completamente, ma oggi è riuscita a scendere in pista, centellinando le energie e dando tutto. Trovando, soprattutto, il quarto podio ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2018 : Marta Bassino è seconda dopo la prima manche guidata da Mowinckel! Anche Federica Brignone per il podio! : La norvegese Ragnhild Mowinckel è in testa dopo la prima mAnche del Gigante di Kronplatz. Sulla pista italiana la scandinava conferma di essere in un gran momento di forma e che sta sicuramente vivendo la miglior stagione della carriera. Mowinckel bravissima soprattutto sul primo muro ed è in quella parte del tracciato che ha costruito il suo primato in classifica. Alle sue spalle staccata di soli 8 centesimi, però, c’è una ritrovata Marta ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 in DIRETTA : Italia con l’incognita Federica Brignone. Marta Bassino si gioca le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località Italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione. L’Italia si affida soprattutto a ...

Marta Bassino è ventesima con il pettorale 42 : Continua la costante progressione di risultati di Marta Bassino nella Coppa del mondo di sci alpino. La borgarina dell'Esercito, 21 anni, oggi (domenica 21 gennaio) partendo con il pettorale numero 42, si è piazzata ventesima assoluta nel Super G di Cortina vinto dalla svizzera ...

Sci alpino - l’Italia si aggrappa alla veterana Manuela Moelgg in gigante. Brignone e Goggia acciaccate - preoccupa Marta Bassino : L’Italia si è confermata sul podio anche nel terzo gigante della stagione. Il nome è sempre lo stesso: Manuela Moelgg. La veterana azzurra si è dimostrata anche a Courchevel la migliore azzurra di questa disciplina al momento, se non della stagione. Sicuramente la più costante, a dispetto dei 34 anni. Sulla pista francese la nativa di Brunico ha dimostrato ancora una volta la sua immensa classe con una gara ben condotta, su un tracciato ...

Coppa del Mondo - Gigante Courchevel : Marta Bassino seconda e Manuela Moelgg terza dopo la prima manche : C'è aria di podio azzurro sulle nevi francesci di Courchevel. dopo la doppietta realizzata nel weekend da Sofia Goggia, seconda in discesa e terza in Super G in Val d'Isere, infatti, Marta Bassino (1:...

Sci Alpino - Coppa del Mondo St. Moritz 2017 : le convocate dell’Italia. Tornano Federica Brignone e Marta Bassino : Sono dieci le atlete convocate dall’Italia per la tappa di St. Moritz della Coppa del Mondo femminile di sci Alpino 2017-2018. Le ragazze che gareggeranno sono: Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Elena Fanchini, Nadia Fanchini, Sofia Goggia, Anna Hofer, Federica Sosio, Johanna Schnarf e Verena Stuffer. Dopo la trasferta nordamericana il Circo Bianco riparte dalla Svizzera, dove sono in programma una combinata (venerdì) e due ...