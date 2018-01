: Marko Morciano, professione “influencer su Intagram”: “Mi pagano per mangiare nei ristoranti di hotel pazzeschi”… - Cascavel47 : Marko Morciano, professione “influencer su Intagram”: “Mi pagano per mangiare nei ristoranti di hotel pazzeschi”… - silviabest77 : Marko Morciano, professione “influencer su Intagram”: “Mi pagano per mangiare nei ristoranti di hotel pazzeschi” - alexruggieri_ : Barcellona in 3 giorni: cosa fare e cosa vedere | Marko Morciano -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) “Non far caso alla lavatrice in camera da letto, è il regalo di uno sponsor”. L’enorme elettrodomestico è l’unico elemento fuori posto in un appartamento dove perfino il colore degli oggetti risponde a una logica ben precisa. “La simmetria e la pulizia sono il tratto distintivo anche del mio profilo. Perché sui social quello che conta davvero è l’identità, la costruzione del proprio brand”. Parola di, classe 1991,‘Influencer su Instagram’. Grazie ai suoi 90mila follower viene pagato da vari sponsor per indossare vestiti, guidare automobili, cenare in ristoranti stellati e viaggiare. Insomma tutto quello che rientra nel life style. Quindi foto con un cocktail in mano o in una città europea, filtri giusti, hasthag popolari e poi migliaia di like. Ogni scatto è curato in modo maniacale, deve piacere e incuriosire perché solo così si costruisce il seguito e ...