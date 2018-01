: #BreakingNews Mali: camion salta su ordigno, 26 morti - CybFeed : #BreakingNews Mali: camion salta su ordigno, 26 morti - NotizieIN : Mali: camion salta su ordigno, 26 morti -

Uncarico di passeggeri èto in aria su una mina artigianale nascosta lungo la strada, con un bilancio di almeno 26, almeno 4 dei quali sono bambini e 6 donne. Lo rende noto il governo del. Per le tv locali ci sarebbero anche numerosi feriti. Ilera diretto a una fiera settimanale. Da una prima verifica le vittime sarebbero originarie dele del vicino Burkina Faso. L'accaduto è attribuito ai militanti di Ansarul Islam, ma ancora non c'è alcuna rivendicazione.