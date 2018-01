Mafia | Unci ricorda Mario Francese | un esempio per tutti i giornalisti 2

Mafia : Unci ricorda Mario Francese - un esempio per tutti i giornalisti : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - L'Unione cronisti ha voluto ricordare con due eventi, uno a Palermo e uno a Siracusa, il giornalista Mario Francese, ucciso a colpi di pistola la sera del 26 gennaio 1979 in viale Campania, a Palermo. Alla cerimonia a Palermo erano presenti i figli Giulio (presidente d

Mafia : arresti Messina - violenza contro chi voleva volevano denunciare estorsori : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - "Per affermare il controllo criminale nell’area di riferimento" i boss del messinese non hanno esitato ad usare violenza "nei confronti dei pochi che osavano rompere il diffuso muro di omertà" relativo "alla sistematica attività estorsiva nei confronti dei locali impre

Mafia : Cutrò (testimoni giustizia) lancia appello agli imprenditori 'Denunciate' : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Un plauso ai Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, guidati dal Colonnello Pellegrino che, nella notte hanno eseguito una massiccia operazione antiMafia, disposta dalla DDA di Palermo". A sostenerlo è Ignazio Cutrò, Presidente dell’Associazione Nazionale Te

Mafia : Lo Voi - molte imprese non hanno neppure denunciato intimidazioni : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Duole rilevare che almeno una ventina di imprese che hanno subito episodi di danneggiamento non hanno neppure denunciato questi episodi, quindi non stiamo parlando della denuncia degli estorsori, ma dei danneggiamenti". E' la denuncia del Procuratore capo di Palermo,

Mario Francese/ Chi è il giornalista siciliano che sfidò la Mafia : Unci - “raccontò l'ascesa dei corleonesi” : Mario Francese è stato un giornalista coraggioso che ha speso tutta la sua vita per smascherare un'attività criminale come quella mafiosa. Questa è la sua storia.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 23:49:00 GMT)

Mafia - bloccato l'annuncio online sulle cialde di caffè dedicate a Totò Riina : Brindisi, la pagina era stata creata dalla figlia di Totò Riina. Il sindaco di San Pancrazio salentino: "Non possiamo tollerare che tra noi esistano persone...

Secondo un annuncio di lavoro il prossimo Mafia avrà il multiplayer online : Mafia 3, l'ultimo episodio della serie uscito e recensito sulle pagine di Eurogamer.it, non è stato sicuramente un gioco esente da difetti, ma è riuscito comunque a divertire i vari fan all'epoca in attesa di un nuovo capitolo. Ora arrivano novità sul fronte Mafia grazie a un annuncio di lavoro pubblicato in rete.Infatti, come segnalato su ResetEra, sembra che il prossimo gioco della serie includerà una componente online, seguendo così la strada ...

Mafia : Unci - soddisfazione per arresto De Carolis : Palermo, 25 nov. (AdnKronos) - Il gruppo siciliano dell'Unci esprime "soddisfazione" per l'arresto di Francesco De Carolis, il 44enne accusato di tentata violenza privata, aggravata dal metodo mafioso, nei confronti del cronista ragusano Paolo Borrometi. "Ringraziamo le forze dell’ordine e la magist

Mafia : blitz Messina - indagini scattate dopo denuncia sindacalista : Palermo, 18 nov. (AdnKronos) - Le indagini che hanno portato all'arresto di 12 persone nell'ambito dell'operazione antiMafia 'Fiori di pesco' dei carabinieri del Comando provinciale di Messina che ha decapitato il clan Brunetto, sono scattate nel 2013 dopo la denuncia di un dirigente della Uil. Il s

Riina - la figlia all'ospedale : "Rispetto o vi denuncio". Orlando - contro Mafia Stato più forte : Maria Concetta: "È corretto lo schifo che state facendo?". All'istituto di Medicina Legale anche la vedova del boss, Ninetta Bagarella, arrivata insieme al...

Mala’ndrine - anche i Re Magi sono della ‘ndrangheta : la Mafia a teatro tra ironia - sarcasmo e denuncia : Applausi meritati per Francesco Forgione e Pietro Sparacino che propongono nella forma del ‘teatro civile’ uno spettacolo originale: Mala’ndrine – anche i Re Magi sono della ‘ndrangheta. Il lavoro è stato presentato venerdì 10 novembre, in un evento organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio e dal Premio nazionale Paolo Borsellino. Nato da un’ idea di Francesco Forgione, ex presidente ...