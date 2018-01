Mafia | processo trattativa | chiesti 6 anni per Mancino

Mafia : processo trattativa - chiesti 12 anni per Dell'Utri e 15 per Mori : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - La Procura di Palermo ha chiesto 12 anni di carcere per l'ex senatore Marcello Dell'Utri accusato di minaccia a corpo politico dello Stato nell'ambito del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Più alta la pena richiesta per il generale Mario Mori per il quale i