Mafia | processo trattativa | chiesti 12 anni per Dell' Utri e 15 per Mori

Mafia : processo trattativa - chiesti 6 anni per Mancino : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - La procura di Palermo ha chiesto la pena a sei anni di carcere per l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino che, a differenza degli altri imputati al processo sulla trattativa, non è accusato di minaccia a corpo politico dello Stato ma di falsa testimonianza. "Per ave