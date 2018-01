Mafia | pm Teresi | trattativa quadro a tinte fosche con tessere sporche di sangue

: L’ex Ministro dell’Interno è accusato di falsa testimonianza dai Pm Di Matteo e Teresi. Gli stessi hanno chiesto... - Orticalab : L’ex Ministro dell’Interno è accusato di falsa testimonianza dai Pm Di Matteo e Teresi. Gli stessi hanno chiesto... - OmbreSullaRep : Il pm Vittorio Teresi afferma che gli uomini dello Stato e gli uomini della mafia hanno dialogato mentre... - marblemattei : --------- CONDIVIDIAMO E INFORMIAMO NOI ---------- "E’ provato l’incontro tra Stefano Bontade, Girolamo Teresi,... - LadyNews_ : Trattativa Stato-mafia, il pm Teresi: “Riina fu venduto ai carabinieri da Provenzano” - Trattativa Stato-mafia, il… - fulviodeangeli1 : Trattativa, Teresi: ''Qualcuno nelle istituzioni ha condiviso il dialogo informale con la mafia'' -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "Noi abbiamo messo insieme, messo in fila, fatti che abbiamo cercato di raccogliere nel pieno rispetto delle norme di legge e come in un puzzle abbiamo preso questee le abbiamo messe insieme. Ma, come in un puzzle, la singola tessera non fa vedere ilge